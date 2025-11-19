onedio
Forbes Türkiye "30 Altı 30" Ödüllerinin Yeni Sahipleri Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
20.11.2025 - 00:08

Forbes, her sene '30 Altı 30' listesini yayınlıyor. Bu listede 30 yaş altı öne çıkan 30 genç yer alıyor. Spordan sanata, bilimden girişime çeşitli alanlarda öne çıkan gençler, ödüllerini ise Türkiye’nin önde gelen isimlerinden alıyor. Forbes, 2025 yılının '30 Altı 30' listesini de yayınladı. Ödül alanların 16’sı erkek, 14’ü ise kadın oldu.

Bakalım kimler Forbes'un 30 Altı 30 listesine girmeye hak kazandı?

Furkan Öztürk

Furkan Öztürk
28 yaşındaki Furkan Öztürk, evrenin kökenine dair yüz yıllık bir soruya yeni bir cevap getirdi. Bilkent'te fizik eğitimi alan Öztürk, Harvard’da biyofizik doktorasına devam etti ve 28 yaşında Caltech’e profesör olarak atandı. Yaşamın kimyasal kökenine ışık tutan çalışmaları, Science ve Nature gibi dergilerde referans gösterildi.

Berk Keklik

Berk Keklik

Berk Keklik, 'Uberkuloz' ismiyle ürettiği kısa videolarla milyonlara ulaşmayı başardı. Dijital çağı yakalayan genç isim, mizah dilini kendine özgü karakterleri, hızlı ritimli diyalogları ve absürd üslubuyla yeniden tanımladı. Özellikle kendine has tarzı ve yepyeni fikirleriyle 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Keklik, kendi kuşağının temsilcileri arasında yerini aldı.

Selin Geçit

Selin Geçit

Selin Geçit, Times Square’den Altın Kelebek sahnesine uzanan bir kariyere sahip. 2022'de “Enemies” düetiyle New York’un merkezinde yer alan ilk Türk kadın sanatçı olan Geçit, UEFA Champions Fest sahnesinde performans sergiledi. Geçit, büyük markalarla yaptığı iş birlikleriyle pop kültürünün yeni isimleri arasında gösteriliyor. Sadece sesiyle değil sahne enerjisiyle de etkilemeyi başaran genç isim, müzik listelerini alt üst etmeye devam ediyor.

Zehra Güneş

Zehra Güneş

Zehra Güneş'i artık tanımayan yok! Güneş, VakıfBank ve Milli Takım formasıyla elde ettiği Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla adını uluslararası voleybolun en güçlü oyuncuları arasına yazdırdı. 26 yaşındaki milli oyuncu, Türk sporunun en dikkat çeken isimlerinden biri.

Bilim, sanat, spor, ekonomi, teknoloji...

Bilim, sanat, spor, ekonomi, teknoloji...

Forbes'un '30 Altı 30' listesinde yer alan isimlerin tamamı şu şekilde:

  • Yağmur Aydemir

  • Toprak Razgatlıoğlu

  • Alperen Şengün

  • Vorga Can

  • Dilara Kaplan

  • Seren Anaçoğlu

  • Hazal Evliyaoğlu

  • Büşra Köksal

  • Nehir Özzengin

  • Berkay Koçak

  • Hasan Burak Demir

  • Dilara Bostancıoğlu

  • Çağan Koyun

  • Oğulcan Lider Kara

  • Tunga Bayrak

  • Selin Geçit

  • Zülal Tannur

  • Zeynep Sönmez

  • Cemil Türk

  • Asiye Bahar Tabanlı

  • Defne Özcan

  • Berk Keklik

  • Kadir Danışman

  • Furkan Öztürk

  • Aleyna Yıldız

  • Motive

  • Umutcan Sürücü

  • Baran ve Sarp Kala

  • Zehra Güneş

  • Arif Bayır

