Forbes Türkiye "30 Altı 30" Ödüllerinin Yeni Sahipleri Belli Oldu!
Forbes, her sene '30 Altı 30' listesini yayınlıyor. Bu listede 30 yaş altı öne çıkan 30 genç yer alıyor. Spordan sanata, bilimden girişime çeşitli alanlarda öne çıkan gençler, ödüllerini ise Türkiye’nin önde gelen isimlerinden alıyor. Forbes, 2025 yılının '30 Altı 30' listesini de yayınladı. Ödül alanların 16’sı erkek, 14’ü ise kadın oldu.
Bakalım kimler Forbes'un 30 Altı 30 listesine girmeye hak kazandı?
Furkan Öztürk
Berk Keklik
Selin Geçit
Zehra Güneş
Bilim, sanat, spor, ekonomi, teknoloji...
