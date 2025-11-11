onedio
Finansın Nabzı Buralarda Atıyor: Dünyanın En Büyük 12 Ekonomi Fuarı

Ceren Özer
11.11.2025 - 14:01

Küresel finans dünyası artık sadece borsalarda değil; fikirlerin, teknolojilerin ve yatırımların buluştuğu dev fuarlarda da şekilleniyor. Ekonomi fuarları, hem yatırımcılar hem de finans profesyonelleri için geleceğin trendlerini anlamanın, ağ kurmanın ve yeni fırsatları yakalamanın en etkili yollarından biri haline geldi. Her yıl binlerce katılımcıyı ağırlayan bu etkinlikler, ülkelerin finans vizyonlarını sergilediği, dijital ekonomiden sürdürülebilir yatırıma kadar pek çok konunun tartışıldığı birer merkez konumunda.

Gelin, dünyanın dört bir yanında düzenlenen ve finans dünyasının nabzını tutan en büyük ekonomi fuarlarına birlikte bakalım.

1. World Economic Forum (Davos, İsviçre)

Finans dünyasının zirvesi olarak görülen Davos, her yıl dünya liderlerini, CEO’ları, ekonomistleri ve medya temsilcilerini bir araya getiriyor. Küresel ekonomik sorunlardan iklim krizine kadar her konunun masaya yatırıldığı bu forum, dünya ekonomisinin gidişatını belirleyen en etkili buluşmalardan biri. Davos sadece bir fuar değil; aynı zamanda uluslararası işbirliği ve stratejik vizyonun kalbi.

2. IMF – Dünya Bankası Yıllık Toplantıları

Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen bu toplantılar, uluslararası finansal istikrarın nabzını tutar. Merkez bankası yöneticilerinden maliye bakanlarına kadar dünyanın en önemli ekonomik aktörleri burada buluşur. Gelişmekte olan ülkelerin finansman sorunları, borç politikaları ve ekonomik kalkınma stratejileri genellikle bu toplantılarda şekillenir.

3. G20 Zirvesi

Küresel ekonominin en güçlü 20 ülkesini bir araya getiren G20, dünya gayri safi hasılasının %80’ini temsil eder. Zirvede alınan kararlar, sadece devlet politikalarını değil, piyasaların yönünü de etkiler. G20, aynı zamanda ülkeler arası ekonomik dayanışmanın, ticaret politikalarının ve vergi düzenlemelerinin tartışıldığı bir platformdur.

4. Money20/20 (Amsterdam, Singapur, Las Vegas)

Fintech sektörünün kalbi burada atıyor! Dijital bankacılık, kripto paralar, yapay zekâ destekli finans sistemleri… Hepsi bu dev fuarda konuşuluyor. Money20/20, finans teknolojilerinin geleceğini şekillendiren en yenilikçi etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor. Bankalar, yatırım şirketleri ve teknoloji devleri her yıl burada yeni işbirlikleri kuruyor.

5. Sibos (Swift International Banking Operations Seminar)

Her yıl farklı bir şehirde düzenlenen Sibos, finansal altyapı, ödeme sistemleri ve dijital güvenlik üzerine odaklanıyor. Bankacılık dünyasının profesyonelleri, burada finansal teknolojilerin güvenli entegrasyonunu tartışıyor. Ayrıca uluslararası ödemelerdeki yenilikler ve veri güvenliği konuları Sibos’un ana gündemlerinden.

6. Paris Fintech Forum (Fransa)

Avrupa’nın finans teknolojilerindeki yükselişini temsil eden bu forum, yatırımcılarla girişimcileri buluşturuyor. Start-up’lar için büyük fırsatlar sunan Paris Fintech Forum, geleceğin dijital bankacılık çözümlerine yön veriyor. Yeni nesil ödeme sistemleri, sürdürülebilir finans ve yapay zekâ destekli yatırım araçları burada vitrine çıkıyor.

7. China International Fair for Investment and Trade (CIFIT)

Çin’in ekonomik gücünü dünyaya gösterdiği bu dev fuar, Asya’nın yatırım kapısı olarak biliniyor. 100’den fazla ülkenin katıldığı CIFIT, doğrudan yabancı yatırımlar, altyapı projeleri ve uluslararası ortaklıklar açısından büyük önem taşıyor. Çin’in “Kuşak ve Yol” stratejisiyle bağlantılı projeler de genellikle burada duyuruluyor.

8. Abu Dhabi Finance Week (Birleşik Arap Emirlikleri)

Orta Doğu’nun yükselen finans merkezi Abu Dabi’de düzenlenen bu etkinlik, sürdürülebilir finans, dijital para birimleri ve yatırım stratejileri üzerine yoğunlaşıyor. Körfez ülkelerinin yeni ekonomik vizyonu burada net bir şekilde gözlemleniyor. Ayrıca etkinlik, global yatırımcıların bölgeye ilgisini artıran önemli bir köprü görevi görüyor.

9. Singapore Fintech Festival

Asya’nın en büyük fintech etkinliği olan bu festival, teknolojinin finans sektörüne nasıl yön verdiğini gözler önüne seriyor. Kripto varlıklar, blokzincir altyapıları ve finansal kapsayıcılık temaları etrafında dönen bu etkinlik, genç girişimciler için de büyük bir ilham kaynağı.

10. Borsa İstanbul Finance Summit (Türkiye)

Türkiye’nin küresel ekonomiyle entegrasyonunu güçlendiren en önemli finans etkinliklerinden biri. Yerli ve yabancı yatırımcıları buluşturan bu zirve, bölgesel finans merkezi olma hedefindeki İstanbul’un vizyonunu da yansıtıyor. Borsa İstanbul Finance Summit, özellikle dijitalleşme, yeşil finans ve sürdürülebilir yatırım konularına odaklanıyor.

11. London Fintech Week (Birleşik Krallık)

Londra, finans tarihinin kalbidir; bu etkinlik de o mirası dijital çağda sürdürüyor. Bankacılıktan blokzincire kadar geniş bir yelpazede panellerin düzenlendiği London Fintech Week, hem geleneksel finansın hem de yenilikçi dijital modellerin buluştuğu önemli bir platform.

12. World Investment Forum (Cenevre, İsviçre)

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından düzenlenen bu forum, sürdürülebilir yatırımların ve kalkınma finansmanının merkezinde yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından kamu ve özel sektör temsilcileri, küresel sermayenin nasıl daha adil bir şekilde dağılabileceğini tartışıyor.

