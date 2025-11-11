Finansın Nabzı Buralarda Atıyor: Dünyanın En Büyük 12 Ekonomi Fuarı
Küresel finans dünyası artık sadece borsalarda değil; fikirlerin, teknolojilerin ve yatırımların buluştuğu dev fuarlarda da şekilleniyor. Ekonomi fuarları, hem yatırımcılar hem de finans profesyonelleri için geleceğin trendlerini anlamanın, ağ kurmanın ve yeni fırsatları yakalamanın en etkili yollarından biri haline geldi. Her yıl binlerce katılımcıyı ağırlayan bu etkinlikler, ülkelerin finans vizyonlarını sergilediği, dijital ekonomiden sürdürülebilir yatırıma kadar pek çok konunun tartışıldığı birer merkez konumunda.
Gelin, dünyanın dört bir yanında düzenlenen ve finans dünyasının nabzını tutan en büyük ekonomi fuarlarına birlikte bakalım.
1. World Economic Forum (Davos, İsviçre)
2. IMF – Dünya Bankası Yıllık Toplantıları
3. G20 Zirvesi
4. Money20/20 (Amsterdam, Singapur, Las Vegas)
5. Sibos (Swift International Banking Operations Seminar)
6. Paris Fintech Forum (Fransa)
7. China International Fair for Investment and Trade (CIFIT)
8. Abu Dhabi Finance Week (Birleşik Arap Emirlikleri)
9. Singapore Fintech Festival
10. Borsa İstanbul Finance Summit (Türkiye)
11. London Fintech Week (Birleşik Krallık)
12. World Investment Forum (Cenevre, İsviçre)
