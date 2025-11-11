Finansın Nabzı Buralarda Atıyor: Dünyanın En Büyük 12 Ekonomi Fuarı

Küresel finans dünyası artık sadece borsalarda değil; fikirlerin, teknolojilerin ve yatırımların buluştuğu dev fuarlarda da şekilleniyor. Ekonomi fuarları, hem yatırımcılar hem de finans profesyonelleri için geleceğin trendlerini anlamanın, ağ kurmanın ve yeni fırsatları yakalamanın en etkili yollarından biri haline geldi. Her yıl binlerce katılımcıyı ağırlayan bu etkinlikler, ülkelerin finans vizyonlarını sergilediği, dijital ekonomiden sürdürülebilir yatırıma kadar pek çok konunun tartışıldığı birer merkez konumunda.

Gelin, dünyanın dört bir yanında düzenlenen ve finans dünyasının nabzını tutan en büyük ekonomi fuarlarına birlikte bakalım.