Finansal Kriz Anına Ne Kadar Hazırlıklısın?
Finansal kriz denince aklına ne geliyor? Stres, belirsizlik ya da belki de “Acaba ben bu işin neresindeyim?” diye düşünmek mi? Aklına çok negatif durumlar gelmesin, finansal krizi maddi açıdan zorluk çekmek olarak tanımlayabiliriz.
Peki sen bu zorluklara hazır mısın?
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Başlayalım! Kötü günler için biriktirdiğin bir para var mı?
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Bunu hiç istemeyiz ama bir anda işsiz kalsan nasıl bir yola başvururdun?
Şimdi bize en çok güvendiğin yatırım aracını seçer misin?
Neredeyse hepimizin kullandığı kredi kartına borcun var mı?
Daha önce hiç kredi çektin mi?
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Karşılıksız, faizsiz, koşulsuz ve şartsız bir şekilde sana 10 milyon TL verilecek diyelim. Bunu değerlendirmek için 1 saatin var. İlk olarak ne yaparsın?
Az kaldı! Tam 5 sene sonra maddi durumunda nasıl bir değişim bekliyorsun diye sorsak?
Bir düşün: Kendi işini kurmak isteseydin ne kadar sermayeye ihtiyacın olurdu?
Son soru: Ek gelirin var mı?
Finansal olarak sağlam bir zemindesin!
Finansal okuryazarlığını geliştirmen gerek diye düşünüyoruz!
Pek hazır değil gibisin ama bir yerden başlayabilirsin!
Finansal krize kendini şimdiden hazırlamanı tavsiye ediyoruz!
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