Sen, finansal kararlarını daima akıl ve bilgiyle veren bir Ravenclaw'sun! Bir yatırım yapmadan önce saatlerce araştırma yapar, tüm verileri inceler ve mantıksal bir sonuca ulaşmadan asla acele etmezsin. Analitik zekân seni genellikle en doğru ve mantıklı kararlara götürür. Unutma: Bilgi, finansal dünyadaki en güçlü büyüdür; sen de bu gücü ustalıkla kullanıyorsun!