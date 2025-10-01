Finansal Kararlarına Göre Hangi Hogwarts Binasına Yerleşirdin?
Finansal kararların, aslında karakterinin büyülü bir yansıması olabilir mi? Risk mi alırsın yoksa temkinli mi ilerlersin? Bu eğlenceli testle finansal alışkanlıklarını büyülü bir dünyayla eşleştiriyoruz.
Hazırsan, Hogwarts’a giden trenin seni bekliyor!👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Daha önce hiç iş kurdun mu?
3. Kredi kullanarak yatırım yapmayı düşünür müsün?
4. Arkadaşlarınla ortak yatırım yapma teklifi geldi. Tepkin ne olur?
5. Telefonunu en son ne zaman değiştirdin?
6. Biri senden borç istese, geri alma ihtimalin düşük bile olsa veririm der misin?
7. Alışveriş yaparken karar verirken nasıl düşünürsün?
8. Son olarak, bir büyü seçmeni istiyoruz!
Gryffindor!
Slytherin!
Hufflepuff!
Ravenclaw!
