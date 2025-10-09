onedio
Finans Dünyasında Sen Hangi Rolü Üstlenirdin?

Erkan Tuna Budak
09.10.2025 - 17:04

Finans dünyasının çok büyük olduğunu biliyoruz ama bu dünyada neler var? Hangi kurallar geçerli? Bu dünyada nasıl bir rol üstleneceğini merak ettik. Sen de merak ettiysen soruları hemen cevapla!

1. Cinsiyetini öğrenelim öncelikle.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Sabah kahveni alırken haberleri karıştırıyorsun. Borsa düşmüş, sen ise...

4. Senin için bu yatırım araçlarından sence hangisi riskli?

5. Düşün bakalım: Cebinde kalan son 200 TL ile bir günde ne yapardın?

6. Kredi kartını en son ne zaman kullandın?

7. Sence senden finansal tavsiye alınır mı?

8. İlk kez bir işe girdin ve maaşın yattı! Bu paranın ilk olarak neye harcanacağını söyler misin?

9. Kripto dünyasında bir coin yükselişe geçiyor ve paranı buna yatırmak istiyorsun ama geri çekiliyorsun. Seni geri çeken şey ne aslında?

10. Sana karşılıksız bir şekilde büyüüük bir para geldi. O esnadaki surat ifadeni öğrenebilir miyiz?

Risk almayı seven bir girişimci olurdun!

Sen finans dünyasında risk almayı seven bir girişimci rolüne yönelirdin çünkü yeni fikirleri görmek ve fırsatları yakalamak sana heyecan verir. Cesur adımlar atmayı sevdiğin için çoğu kişinin aklına bile gelmeyecek yatırımlara yönelirdin. Hesapsızca atak yapmaz ama mantıklı riskleri değerlendirirdin. Finans dünyasında enerjin ve dinamizmin etrafındakilere de geçer, insanları etkiler ve onları biraz daha cesur olmaya teşvik ederdin. Bu sayede seninle birlikte işler hem daha heyecanlı hem de biraz daha maceralı olurdu!

Titiz ve planlı bir analist olurdun!

Sen finans dünyasında titiz ve planlı bir analist rolüne yönelirdin çünkü sayılarla aranda özel bir bağ var! Detaylara odaklanmak da senin için epey keyifli olurdu. Her yatırım kararını sağlam temellere dayandırır, risk almadan önce tüm olasılıkları hesaplardın. Raporları analiz eder, trendleri inceler ve stratejiler geliştirirdin. İnsanlar senin dikkatin ve öngörün sayesinde yatırımların güvenli ellerde olduğunu hissederdi. Senin tarzın finans dünyasında işleri daha düzenli ve sağlam hale getirirdi!

Stratejik bir yönetici olurdun!

Sen finans dünyasında stratejik ve etkileyici bir yönetici rolüne yönelirdin çünkü büyük resmi görmek ve insanları yönlendirmek tam senlik olurdu! Kararları sadece sayılara değil, insanlara ve duruma bakarak alırdın. Ekibin seninle çalışmayı sever, sen de onları doğru yönlendirirdin. İnsanlar senin liderliğine güvenirdi çünkü sen hem işi yürütür hem de ortamı motive eder, biraz da eğlenceli hale getirirdin. Finans dünyası senin sayende hem organize hem de enerjik olurdu!

Yeniliklere her zaman açık biri olurdun!

Sen finans dünyasında yenilikçi ve teknoloji meraklısı bir role yönelirdin çünkü yeni şeyler denemek ve sınırları zorlamak senin doğana uygun olurdu. Kripto paralar, fintech uygulamaları, yapay zeka destekli yatırımlar senin radarında olurdu ve insanlar senin vizyonunu gördükçe “Vay be, bunu nasıl yaptı?” derdi. Sen hep birkaç adım önde olurdun, trendleri belirler ve finans dünyasını biraz daha havalı hale getirirdin!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
