Finans Dünyasında Sen Hangi Rolü Üstlenirdin?
Finans dünyasının çok büyük olduğunu biliyoruz ama bu dünyada neler var? Hangi kurallar geçerli? Bu dünyada nasıl bir rol üstleneceğini merak ettik. Sen de merak ettiysen soruları hemen cevapla!
1. Cinsiyetini öğrenelim öncelikle.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Sabah kahveni alırken haberleri karıştırıyorsun. Borsa düşmüş, sen ise...
4. Senin için bu yatırım araçlarından sence hangisi riskli?
5. Düşün bakalım: Cebinde kalan son 200 TL ile bir günde ne yapardın?
6. Kredi kartını en son ne zaman kullandın?
7. Sence senden finansal tavsiye alınır mı?
8. İlk kez bir işe girdin ve maaşın yattı! Bu paranın ilk olarak neye harcanacağını söyler misin?
9. Kripto dünyasında bir coin yükselişe geçiyor ve paranı buna yatırmak istiyorsun ama geri çekiliyorsun. Seni geri çeken şey ne aslında?
10. Sana karşılıksız bir şekilde büyüüük bir para geldi. O esnadaki surat ifadeni öğrenebilir miyiz?
Risk almayı seven bir girişimci olurdun!
Titiz ve planlı bir analist olurdun!
Stratejik bir yönetici olurdun!
Yeniliklere her zaman açık biri olurdun!
