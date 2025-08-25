Filenin Sultanları Son 16’da: Bulgaristan’a Set Vermedik
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve ikinci galibiyetini alarak üst turu garantiledi. Milli Takımımız, Kanada ile grup liderliği maçına çıkacak.
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası grup aşamasında İspanya’dan Bulgaristan’ı da mağlup etti.
Yaşam enerjimizi o kadar çaldı ki bu ş.......r. maçtan bile haberim yok. Oysa daha geçen sene kuzenimin düğününde bile sizin maçınızı izlemiştim. Okuyunca b... Devamını Gör
Enerji tavan, yüzler gülüyor. VNL'de eksik olan da buydu. Takım kimyası, uyumu yerinde. Kanada'yı da devirdik mi grup lideri olarak yolumuza bakarız artık.