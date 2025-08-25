onedio
Filenin Sultanları Son 16’da: Bulgaristan’a Set Vermedik

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
25.08.2025 - 16:55 Son Güncelleme: 25.08.2025 - 17:04

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve ikinci galibiyetini alarak üst turu garantiledi. Milli Takımımız, Kanada ile grup liderliği maçına çıkacak.

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası grup aşamasında İspanya’dan Bulgaristan’ı da mağlup etti.

Bulgaristan’a set dahi vermeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubun son maçında Kanada ile liderlik karşılaşmasına çıkacak. Türkiye-Kanada karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00’de oynanacak.

pinko

Yaşam enerjimizi o kadar çaldı ki bu ş.......r. maçtan bile haberim yok. Oysa daha geçen sene kuzenimin düğününde bile sizin maçınızı izlemiştim. Okuyunca b... Devamını Gör

fitzpatrick

Enerji tavan, yüzler gülüyor. VNL'de eksik olan da buydu. Takım kimyası, uyumu yerinde. Kanada'yı da devirdik mi grup lideri olarak yolumuza bakarız artık.