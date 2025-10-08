Feyza Altun Kimdir? Feyza Altun Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin soruşturma kapsamında Feyza Altun hakkında da işlem başlatıldı.

Altun, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin savcılık denetiminde devam ettiği belirtildi.