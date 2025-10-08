onedio
Feyza Altun Kimdir? Feyza Altun Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 10:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasına avukat Feyza Altun da eklendi. Kadın hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Altun, gözaltına alındığı anlarda gazeteci İsmail Saymaz’la telefon görüşmesi yapıyordu.

Feyza Altun Kimdir?

Feyza Altun, avukat, yazar, feminist ve aktivist kimliğiyle tanınan bir isimdir. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine yaptığı çalışmalarla uzun yıllardır gündemdedir. 1987 doğumlu olan Altun, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.

Feyza Altun Kaç Yaşında?

Altun, 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

Feyza Altun Nereli?

Feyza Altun, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğmuştur.

Feyza Altun Gözaltına mı Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin soruşturma kapsamında Feyza Altun hakkında da işlem başlatıldı.

Altun, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin savcılık denetiminde devam ettiği belirtildi.

