Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen Karşısında İlk 11'i Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen Karşısında İlk 11'i Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.11.2025 - 22:02

Avrupa Ligi'nde 6 puanlı Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen'e konuk oluyor. 7 puanı olan Çekya ekibi karşısında Fenerbahçe'nin ilk 11'i de belli oldu.





İki takımın kadroları da duyuruldu:

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi.

 Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Talisca, Szymanski, Oğuz, En-Nesyri.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
