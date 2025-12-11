Fenerbahçe, Brann Deplasmanında Farklı Galip Geldi: 0-4
UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Brann deplasmanına çıkan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, Başakşehir maçına göre ilk 11’de 7 değişiklik yaptı. Jhon Duran, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü ve Marko Asensio takımda yer alamadı. Tedesco sarı kart cezası nedeniyle tribünden yönetirken, teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle görev yaptı. Szymanski kadroya dönerken, Brann yönetimi karşılaşma öncesi Fenerbahçe kafilesini dostluk yemeğinde ağırladı.
Fenerbahçe ilk yarıda 3-0 üstünlüğü yakalarken rakip de on kişi kalınca maç tamamen antrenman maçı moduna döndü. Talisca golleriyle yıldızlaşırken Fenerbahçe deplasmanda 4-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe maçı ilk yarıda kopardı.
Talisca, hat-trick yaparak yıldızlaştı.
