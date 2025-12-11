Fenerbahçe, Brann Deplasmanında Farklı Galip Geldi: 0-4

Maç tamamen Fenerbahçe'nin kontrolünde geçerken Talisca 65.dakikada attığı golle hat-trick'ini tamamladı ve takımın 4-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe rakipten de tehdit görmeyince maçta yıldızlaşan isimler Kerem ve Talisca'yı oyundan aldı. Son bölümde ise Skriniar sarı kart sınırında olduğu için kenara geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 11'e çıkardı ve ilk 8 için öneli bir virajı geçti.

Fenerbahçe'nin son iki maçı iç sahada Aston Villa , deplasmanda FSCB (eski adıyla Steaua Bükreş) ile oynayacak.