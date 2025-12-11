onedio
Fenerbahçe, Brann Deplasmanında Farklı Galip Geldi: 0-4

Fenerbahçe, Brann Deplasmanında Farklı Galip Geldi: 0-4

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.12.2025 - 00:50

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Brann deplasmanına çıkan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, Başakşehir maçına göre ilk 11’de 7 değişiklik yaptı. Jhon Duran, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü ve Marko Asensio takımda yer alamadı. Tedesco sarı kart cezası nedeniyle tribünden yönetirken, teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle görev yaptı. Szymanski kadroya dönerken, Brann yönetimi karşılaşma öncesi Fenerbahçe kafilesini dostluk yemeğinde ağırladı.

Fenerbahçe ilk yarıda 3-0 üstünlüğü yakalarken rakip de on kişi kalınca maç tamamen antrenman maçı moduna döndü. Talisca golleriyle yıldızlaşırken Fenerbahçe deplasmanda 4-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe maçı ilk yarıda kopardı.

Fenerbahçe maçı ilk yarıda kopardı.

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann karşısında etkili bir oyun sergileyerek ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, Nene’nin pasıyla ceza sahasında buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun aşırtma vuruşuyla öne geçti. Fenerbahçe farkı köşe vuruşundan Oosterwolde’nin indirdiği topu Talisca’nın filelere göndermesiyle ikiye çıkardı. Brown’un soldan ortasında Talisca’nın göğsüyle kontrol ettiği topun gol olmasıyla skor 3-0’a geldi.

Brann kalecisi Mathias Dyngeland, En-Nesyri ve Talisca’nın şutlarında kritik kurtarışlar yaparak farkın daha da açılmasını önledi.

Talisca, hat-trick yaparak yıldızlaştı.

Talisca, hat-trick yaparak yıldızlaştı.

Maç tamamen Fenerbahçe'nin kontrolünde geçerken Talisca 65.dakikada attığı golle hat-trick'ini tamamladı ve takımın 4-0 öne geçirdi. 

İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe rakipten de tehdit görmeyince maçta yıldızlaşan isimler Kerem ve Talisca'yı oyundan aldı. Son bölümde ise Skriniar sarı kart sınırında olduğu için kenara geldi. 

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 11'e çıkardı ve ilk 8 için öneli bir virajı geçti. 

Fenerbahçe'nin son iki maçı iç sahada Aston Villa , deplasmanda FSCB (eski adıyla Steaua Bükreş) ile oynayacak.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
