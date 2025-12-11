onedio
Brann-Fenerbahçe Maçına TRT'nin Ses Problemi Damga Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.12.2025 - 23:57

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, bulduğu erken gollerle devreyi 3-0 önde kapatırken maçı televizyondan izleyenler ses sorunu ile boğuştu. 

Müjdat Muratoğlu'nun Norveç'e giderek yerinde anlattığı maçta yaşanan ses problemi nedeniyle gol anlarında sadece tribün sesi ya da çok dip ses olarak spiker sesi duyulabildi. 

Daha sonra yayında ses problemi olduğu söylenerek maçın anlatımına Ankara stüdyolarından devam edildi. 

O anlara TV başından maçı takip edenler tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Norveç deplasmanında rahat bir ilk yarı geçirdi.

Fenerbahçe, Norveç deplasmanında rahat bir ilk yarı geçirdi.

Fenerbahçe, erken gollerle maçın kontrolünü ele alırken rakibi de on kişi kaldı. Devreyi 3-0 önde kapatan Fenerbahçe'nin golleri ise ses sorununa denk geldi. 

Norveç'ten anlatım yapan TRT ekibi maçta ses problemi yaşadığı için gollerde baskın bir şekilde tribün sesi duyulurken spikerin sesi duyulmadı. 

Bu anlar sosyal medyada da tepki çekti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
