Brann-Fenerbahçe Maçına TRT'nin Ses Problemi Damga Vurdu
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, bulduğu erken gollerle devreyi 3-0 önde kapatırken maçı televizyondan izleyenler ses sorunu ile boğuştu.
Müjdat Muratoğlu'nun Norveç'e giderek yerinde anlattığı maçta yaşanan ses problemi nedeniyle gol anlarında sadece tribün sesi ya da çok dip ses olarak spiker sesi duyulabildi.
Daha sonra yayında ses problemi olduğu söylenerek maçın anlatımına Ankara stüdyolarından devam edildi.
O anlara TV başından maçı takip edenler tepki gösterdi.
Fenerbahçe, Norveç deplasmanında rahat bir ilk yarı geçirdi.
