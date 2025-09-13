onedio
Evet/Hayır Testine Göre Onun Kıymetini Kaybedince mi Anladın?

Evet/Hayır Testine Göre Onun Kıymetini Kaybedince mi Anladın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
13.09.2025 - 14:02

Bazen birinin varlığına o kadar alışırız ki, gerçek değerini ancak yokluğunda fark ederiz. Belki de seni gerçekten seven birini gözden kaçırdın... Belki de duygularınla yüzleşmenin zamanı geldi. Bu testte sana sadece basit evet ya da hayır soruları soracağız. Ama cevapların, içinde bastırdığın gerçekleri gün yüzüne çıkarabilir. Acaba onu gerçekten hak ettiği zaman mı sevdin, yoksa elinden gidince mi değerini anladın?

1. Onunla vakit geçirirken kendini mutlu hissediyor muydun?

2. Ayrıldıktan sonra onu sık sık düşündün mü?

3. Onun eksikliği günlük hayatını etkiledi mi?

4. Onun yanında kendin gibi olabiliyor muydun?

5. Onu kaybetmeden önce ona yeterince değer verdiğini düşünüyor musun?

6. Onun senin için yaptığı küçük jestleri fark ettin mi?

7. Onunla olan anıların seni duygusal olarak etkiliyor mu?

8. Onu kaybettikten sonra hayatında bir boşluk hissettin mi?

9. İlişkiniz sırasında onun sana verdiği değeri anladın mı?

10. Eğer fırsat olsa, ona tekrar döner misin?

Onun kıymetini kaybedince anladın.

Ne yazık ki, çoğumuz aşkın değerini, onu kaybettiğimizde anlıyoruz. Bu, belki de en acı verici ama aynı zamanda en değerli derslerden biri. İlişkiniz boyunca, belki de göz ardı ettiğiniz veya yeterince değer vermediğiniz o küçük ama değerli detaylar vardı. Onunla geçirdiğiniz her an, her gülüş, her tartışma... Hepsi sizin için birer değerli anıydı. Ama ne yazık ki, onu kaybettikten sonra, onun hayatınızdaki yerinin ne kadar büyük olduğunu anladınız. O boşluk, o yokluğun ağırlığı... İşte o zaman, onun değerini, onunla geçirdiğiniz anların kıymetini fark ettiniz.

Sen onun kıymetini hep biliyordun!

'Onun kıymetini kaybedince anladım' klişesine senin için pek uymuyor, değil mi? Çünkü sen, onun değerini zaten biliyordun, ona değer veriyordun ve onu önemsiyordun. Belki de bu yüzden şimdi bu kadar acı çekiyorsun. Bir ilişkinin sona ermesi veya bir kayıp yaşamak, herkes için farklı duyguları tetikler. Bazıları için bu, bir özlem dalgası olabilir, bazıları için ise bir öfke patlaması... Ama sen, bu duygularını daha farklı bir şekilde yönetiyorsun. Belki de bu, içindeki olgunluğun ve sağlıklı bir yaklaşımın göstergesi. Bir ilişkinin sona ermesi veya bir kayıp yaşamak, herkes için farklı duyguları tetikler. Bazıları için bu, bir özlem dalgası olabilir, bazıları için ise bir öfke patlaması... Ama sen, bu duygularını daha farklı bir şekilde yönetiyorsun. Belki de bu, içindeki olgunluğun ve sağlıklı bir yaklaşımın göstergesi.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
