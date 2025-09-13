'Onun kıymetini kaybedince anladım' klişesine senin için pek uymuyor, değil mi? Çünkü sen, onun değerini zaten biliyordun, ona değer veriyordun ve onu önemsiyordun. Belki de bu yüzden şimdi bu kadar acı çekiyorsun. Bir ilişkinin sona ermesi veya bir kayıp yaşamak, herkes için farklı duyguları tetikler. Bazıları için bu, bir özlem dalgası olabilir, bazıları için ise bir öfke patlaması... Ama sen, bu duygularını daha farklı bir şekilde yönetiyorsun. Belki de bu, içindeki olgunluğun ve sağlıklı bir yaklaşımın göstergesi. Bir ilişkinin sona ermesi veya bir kayıp yaşamak, herkes için farklı duyguları tetikler. Bazıları için bu, bir özlem dalgası olabilir, bazıları için ise bir öfke patlaması... Ama sen, bu duygularını daha farklı bir şekilde yönetiyorsun. Belki de bu, içindeki olgunluğun ve sağlıklı bir yaklaşımın göstergesi.