Artık Hissetmediğin Duygu Ne?

Senin için aşk, belki de şu sıralar en uzak, en silik kalan duygu. Kalbin bir zamanlar daha kolay açılırken, şimdi kendini koruma içgüdüsüyle çevrili bir hale gelmiş olabilir. Eskiden bir bakış, bir sözcük ya da küçük bir yakınlık seni heyecanlandırabilirken, artık aynı kıvılcımı hissetmekte zorlanıyorsun. Bu durum, seni duygusuz biri yapmaz; aksine, geçmişte yaşadıklarının seni ne kadar derinden etkilediğini gösterir. Zamanla kalbimiz kabuk bağlar. Güven duygusunun sarsılması, hayal kırıklıkları ya da yalnızlıkla gelen içe kapanma, aşkı hissetmeyi zorlaştırabilir. Ama tüm bunlara rağmen, içinin derinliklerinde hâlâ sevgiye dair bir özlem taşıyorsun. Belki bastırdığın, belki de farkında olmadan içinde sakladığın bu özlem, sana aslında ne kadar derin ve gerçek duygular taşıdığını hatırlatıyor.