Artık Hissetmediğin Duygu Ne?
Zamanla değişiyoruz. Yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz ve unuttuklarımız duygularımızı da şekillendiriyor. Kimilerini daha yoğun hissederken, bazı duygular artık hayatımızdan yavaşça silinip gidiyor. Peki, senin artık hissetmediğin o duygu hangisi?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Yeni bir şeye başlamak istediğinde genellikle ne yaparsın?
4. Arkadaşlarınla buluşmaya davet edildiğinde ne hissedersin?
5. Eski bir dostla yeniden karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
6. Kendini en çok hangi durumda güvende hissedersin?
7. Aşık olduğunda ne hissedersin?
8. Son olarak sohbet esnasında sen daha çok dinleyen taraf mısın?
Aşk
Öfke
Güven
Mutluluk
