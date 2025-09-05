Bu 13 Soruluk Matematik Bilgi Testini %80'den Fazla Doğru Yapan Çok Az!
Matematik herkesin korkulu rüyası mı, yoksa senin en güçlü yanın mı? Bu kısa ama zorlu testte, matematik bilgini sınayacağız. 13 soruluk bu meydan okumada %80’in üzerinde doğru yapmak kolay değil! Kendine güveniyorsan, hemen başlayıp matematikte ne kadar iyi olduğunu kanıtla. Bakalım sen bu az bulunan grup içinde yer alabilecek misin?
1. Birbirlerine iyice yaklaşan ama kesişmeyen iki eğriye matematikte ne denir?
2. 100 grama karşılık gelen ölçü birimi hangisidir?
3. "Daa" hangi ölçü biriminin kısaltmasıdır?
4. Roma rakamındaki "L" hangi sayının sembolüdür?
5. İlk trigonometrik cetveli kim yaptı?
6. Bir katrilyonda kaç sıfır vardır?
7. "Altın oran" yaklaşık olarak hangisine eşittir?
8. Bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemine ne ad verilir?
9. Hangisi diğerlerinden daha kısa bir süredir?
10. Roma rakamlarında "D" hangi sayıyı ifade etmektedir?
11. Yer ve gök mekaniği üzerine yaptığı çalışmalarıyla on bir ciltlik eserinde toplayan Fransız matematikçi ve gökbilimci kimdir?
12. En küçük "mükemmel sayı" hangisidir?
13. Hangi kesir %0.20'ye eşittir?
