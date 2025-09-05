onedio
Bu 13 Soruluk Matematik Bilgi Testini %80'den Fazla Doğru Yapan Çok Az!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
05.09.2025 - 15:02

Matematik herkesin korkulu rüyası mı, yoksa senin en güçlü yanın mı? Bu kısa ama zorlu testte, matematik bilgini sınayacağız. 13 soruluk bu meydan okumada %80’in üzerinde doğru yapmak kolay değil! Kendine güveniyorsan, hemen başlayıp matematikte ne kadar iyi olduğunu kanıtla. Bakalım sen bu az bulunan grup içinde yer alabilecek misin?

1. Birbirlerine iyice yaklaşan ama kesişmeyen iki eğriye matematikte ne denir?

2. 100 grama karşılık gelen ölçü birimi hangisidir?

3. "Daa" hangi ölçü biriminin kısaltmasıdır?

4. Roma rakamındaki "L" hangi sayının sembolüdür?

5. İlk trigonometrik cetveli kim yaptı?

6. Bir katrilyonda kaç sıfır vardır?

7. "Altın oran" yaklaşık olarak hangisine eşittir?

8. Bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemine ne ad verilir?

9. Hangisi diğerlerinden daha kısa bir süredir?

10. Roma rakamlarında "D" hangi sayıyı ifade etmektedir?

11. Yer ve gök mekaniği üzerine yaptığı çalışmalarıyla on bir ciltlik eserinde toplayan Fransız matematikçi ve gökbilimci kimdir?

12. En küçük "mükemmel sayı" hangisidir?

13. Hangi kesir %0.20'ye eşittir?

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
