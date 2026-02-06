Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Hüzünlüsün?
Bazı insanlar hüznü bir mevsim gibi yaşar, bazılarıysa arada uğrayan bir misafir olarak. Peki senin iç dünyanda hüzün hangi sıklıkla kapıyı çalıyor? Bu test, evet ve hayırların arasına sıkışmış duygularını yokluyor.
Hadi teste!
