Burcuna Göre Ne Kadar Egoistsin?

Kimi kendini merkeze koymadan yapamaz, kimi ise son lokmasını bile paylaşır ama içten içe “ben” der. Ego, bazen hayatta kalma refleksi, bazen de ilişkileri zorlayan gizli bir karakter özelliği. Burcun, bu konuda sandığından çok daha fazla ipucu veriyor. Bakalım senin egon sessiz mi çalışıyor yoksa ortalığı inletiyor mu?