Ruh Eşin Seni Hangi Yılda Bekliyor?

Bazen bir mesaj, bazen bir tesadüf, bazen de yanlış durakta inmek… Belki de ruh eşin, takvim yapraklarının birinde sana göz kırpıyordur. Bu testte vereceğin cevaplar, kalbinin hangi yıla ayarlı olduğunu gösterecek.

Hazırsan, kaderin ajandasını birlikte açalım.