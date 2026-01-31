İçindeki Öfke Ne Zaman Bitecek?

Bazen bir cümle, bazen bir bakış, bazen de hiçbir şey… Öfke her zaman bağırarak gelmez. Kimi zaman sessizce birikir, kimi zaman en olmadık anda taşar. Bu test, içindeki öfkenin nerede durduğunu, neden hâlâ seninle olduğunu ve ne zaman hafiflemeye başlayacağını anlamaya çalışıyor. Cevaplar seni şaşırtabilir ama görmezden gelmekten daha iyidir.