Toksik Olmadan Bu Testi Bitirebilecek misin?
Herkes sağlıklı iletişim istediğini söyler. Ama iş duygulara gelince, çoğumuz fark etmeden savunma mekanizmalarına sığınıyoruz. Bu test, “toksik misin?” diye etiketlemek için değil, zor anlarda kendinle ne yaptığını fark etmen için hazırlandı. Hazırsan, dürüstçe cevapla. Bu testi toksik olmadan bitirmek, sandığından daha zor olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toksik Olmadan Bu Testi Bitirebilecek misin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın