Toksik Olmadan Bu Testi Bitirebilecek misin?

Herkes sağlıklı iletişim istediğini söyler. Ama iş duygulara gelince, çoğumuz fark etmeden savunma mekanizmalarına sığınıyoruz. Bu test, “toksik misin?” diye etiketlemek için değil, zor anlarda kendinle ne yaptığını fark etmen için hazırlandı. Hazırsan, dürüstçe cevapla. Bu testi toksik olmadan bitirmek, sandığından daha zor olabilir.