Evet/Hayır Testine Göre Milyarder Olma İhtimalin Ne?
Evet/Hayır Testine Göre Milyarder Olma İhtimalin Ne?
Hepimiz büyük hayaller kurarız ama milyarder olmak farklı bir oyun! Peki, senin milyarder olma potansiyelin ne kadar yüksek? Yatırımlarda usta mısın yoksa risklerden mi kaçıyorsun? Bu test, sana doğru yolu gösterebilir!
Hadi teste!
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1. Kendine güveniyor musun?
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2. Uzun vadeli planlar yapar mısın?
3. Harcamalarına dikkat ediyor musun?
4. Bir fikri hayata geçirmek için risk alır mısın?
5. İleride kendi işini kurmak istiyor musun?
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6. Hatalarından ders alır mısın?
7. Finansal özgürlük senin için önemli mi?
8. Çevrendeki insanların fikirlerini önemser misin?
9. Yeni teknolojilere ve trendlere hızlıca uyum sağlayabiliyor musun?
10. Atılgan mısındır?
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Senin milyarder olma ihtimalin çok yüksek!
Senin milyarder olma ihtimalin çok düşük!
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