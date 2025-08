Evet/Hayır Testine Göre Kendine İnanıyor musun?

Bir an durup kendine bak, belki de içindeki o parlak ışığı göremiyorsun. Belki de hayatın acımasız darbeleri, eleştirilerin keskin kılıçları seni yaraladı ve kendine olan bağını zayıflattı. Ya da belki de sürekli başkalarının onayını aramanın yorgunluğu, seninle olan bağını zedeliyor. Fakat şimdi, tüm bu karmaşanın içinde, kendine olan inancını yeniden kazanmanın, kendine 'evet' demenin zamanı geldi. Bakma öyle, en büyük dönüşümler, en kırık, en hasar görmüş yerlerden başlar. Kendi içindeki o kırık, parçalanmış yerlerden doğacak olan dönüşüm, seni daha da güçlü kılacak. Yaraların, acılarının üzerine gitmekten korkma. Çünkü bil ki, her yara bir dönüşümün, her acı bir yeniden doğuşun habercisidir. Kendine olan bağını yeniden kurmanın, kendi ışığını yeniden keşfetmenin zamanı geldi. Kendine izin ver, kendine güven ve en önemlisi kendini sev. Çünkü sen, tüm bu zorlukların üstesinden gelebilecek güce sahipsin. Kendi içindeki o muhteşem dönüşümü başlatmanın zamanı geldi.