Evet/Hayır Testine Göre Kendine İnanıyor musun?
Hayatta bazen herkes bize inanmasa da, bir kişinin inancı yeter: Senin! Peki sen, gerçekten kendine güveniyor musun? Yeteneklerine, hayallerine, gücüne inanıyor musun?
Hadi teste!
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1. Hatalar yaptığında kendine ikinci bir şans veriyor musun?
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2. Aynaya baktığında “Ben yeterliyim” diyebiliyor musun?
3. Başkalarının fikirlerinden bağımsız kararlar verebiliyor musun?
4. Hayalini kurduğun şeylerin peşinden gitmeye cesaretin var mı?
5. Eleştiri aldığında hemen kendini sorgulamak yerine önce dinliyor musun?
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6. Yeni bir şeye başlamadan önce kendini engelliyor musun?
7. Biri seni küçümsediğinde “Bu onun düşüncesi” deyip geçebiliyor musun?
8. Başarıların için gurur duymayı biliyor musun?
9. Kendi iç sesin sana genellikle destek oluyor mu?
10. Kıyaslamalardan uzak durmaya çalışıyor musun?
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Senin kendine inancın tam!
Senin kendine inancın düşük!
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