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Evet/Hayır Testine Göre Kendine İnanıyor musun?

Evet/Hayır Testine Göre Kendine İnanıyor musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
02.08.2025 - 16:01

Hayatta bazen herkes bize inanmasa da, bir kişinin inancı yeter: Senin! Peki sen, gerçekten kendine güveniyor musun? Yeteneklerine, hayallerine, gücüne inanıyor musun? 

Hadi teste!

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1. Hatalar yaptığında kendine ikinci bir şans veriyor musun?

2. Aynaya baktığında “Ben yeterliyim” diyebiliyor musun?

3. Başkalarının fikirlerinden bağımsız kararlar verebiliyor musun?

4. Hayalini kurduğun şeylerin peşinden gitmeye cesaretin var mı?

5. Eleştiri aldığında hemen kendini sorgulamak yerine önce dinliyor musun?

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6. Yeni bir şeye başlamadan önce kendini engelliyor musun?

7. Biri seni küçümsediğinde “Bu onun düşüncesi” deyip geçebiliyor musun?

8. Başarıların için gurur duymayı biliyor musun?

9. Kendi iç sesin sana genellikle destek oluyor mu?

10. Kıyaslamalardan uzak durmaya çalışıyor musun?

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Senin kendine inancın tam!

Hayatın karmaşasında, kendi yoluna güvenen, kendine inanmış bir birey olarak öne çıkıyorsun. Hataların, senin için birer yenilgi değil, aksine öğrenme fırsatları. Onları kabulleniyor, hatta kucaklıyorsun ve bu, senin en büyük gücün. Kendini yargılamak yerine, hatalarını kabul edip ilerlemeyi seçiyorsun. Bu duruşun, bu kararlılığın, seni herkesin ötesine taşıyacak. Kendine olan bu derin güvenini koruyor, içindeki sesi bastırmak yerine onu dinliyorsun. Kendine olan bu desteğin, senin en büyük destekçin olacak. İçindeki bu ses, seni doğru yola yönlendirecek, seni asla yarı yolda bırakmayacak. Bu özgüvenin, bu kararlılığın ve bu inancın, seni çok ileriye taşıyacak. Kendine olan bu güvenin, hayatının her alanında seni başarıya ulaştıracak. Kendine olan bu inancınla, hayallerine ulaşmak için gereken tüm enerjiyi kendinde bulacaksın. Unutma, senin en büyük destekçin, her zaman kendin olacak. Sen, kendi yoluna güvenenlerden birisin ve bu özgüveninle, dünyayı fethedeceksin!

Senin kendine inancın düşük!

Bir an durup kendine bak, belki de içindeki o parlak ışığı göremiyorsun. Belki de hayatın acımasız darbeleri, eleştirilerin keskin kılıçları seni yaraladı ve kendine olan bağını zayıflattı. Ya da belki de sürekli başkalarının onayını aramanın yorgunluğu, seninle olan bağını zedeliyor. Fakat şimdi, tüm bu karmaşanın içinde, kendine olan inancını yeniden kazanmanın, kendine 'evet' demenin zamanı geldi. Bakma öyle, en büyük dönüşümler, en kırık, en hasar görmüş yerlerden başlar. Kendi içindeki o kırık, parçalanmış yerlerden doğacak olan dönüşüm, seni daha da güçlü kılacak. Yaraların, acılarının üzerine gitmekten korkma. Çünkü bil ki, her yara bir dönüşümün, her acı bir yeniden doğuşun habercisidir. Kendine olan bağını yeniden kurmanın, kendi ışığını yeniden keşfetmenin zamanı geldi. Kendine izin ver, kendine güven ve en önemlisi kendini sev. Çünkü sen, tüm bu zorlukların üstesinden gelebilecek güce sahipsin. Kendi içindeki o muhteşem dönüşümü başlatmanın zamanı geldi.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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