Evet/Hayır Testine Göre Doğru İnsan Ne Kadar Uzakta?
Evet/Hayır Testine Göre Doğru İnsan Ne Kadar Uzakta?
Herkesin hayalinde bir “doğru insan” vardır. Kimimiz için bu kişi ruh eşi, kimimiz içinse hayat yolculuğunda bizi anlayan ve destekleyen özel biri. Ama doğru insan sana ne kadar yakın, yoksa onu bulmak için daha uzun bir yol mu var?
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1. Şu an ciddi bir ilişkiye hazır hissediyor musun?
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2. Geçmiş ilişkilerinden öğrendiklerinle kendini daha iyi tanıdığını düşünüyor musun?
3. Karşına çıkan insanları olduğu gibi kabul edebiliyor musun, yoksa hep bir şeyleri değiştirme ihtiyacı mı hissediyorsun?
4. Aşkta beklentilerin net ve gerçekçi mi?
5. Doğru insanı bulmak için çok fazla arayış içinde misin?
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6. Biriyle tanıştığında ön yargılı olmadan ona gerçekten şans verebiliyor musun?
7. Aşkı bulmak için önce kendini sevmek gerektiğini biliyor musun?
8. Kendini ifade etmekte ve ne istediğini açıkça söylemekte rahat mısın?
9. Hayatına biri girdiğinde onunla birlikte değişme fikri seni korkutuyor mu?
10. Karşındaki kişiye güven duymak için çok uzun zaman harcıyor musun?
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Doğru insan çok yakında!
Doğru insan için biraz daha yolun var!
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