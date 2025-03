Evde Michelin Yıldızlı Yemekler Yapmak Mümkün mü? İşte Şeflerden Benzersiz Yemek Tüyoları

Et pişirmek kolay zannediliyor ama aslında doğru teknikler bilinmiyorsa lezzetli yapması öyle hiç de kolay değil. Şef Gordon Ramsay et pişirmenin inceliklerini anlatıyor. Tavada pişirilecek et tavaya koymadan önce tuz ve biberle tatlandırılmalı diyor mesela. Tavadaki eti doğru pişirmek için tavanın sallanması gerektiğini de ekliyor. Michelin yıldızlı restoranlardakilere benzer etler yapmak için bu tavsiyeleri dinlemek gerek!