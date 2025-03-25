Evde Michelin Yıldızlı Yemekler Yapmak Mümkün mü? İşte Şeflerden Benzersiz Yemek Tüyoları

Michelin yıldızlı restoranlar ayarında sağlıklı ve lezzetli tabaklar sunmak aslında düşündüğünüz kadar zor değil. Evet bunun için birçok aşama var ama bazı küçük tüyolar da yok değil. Mesela sebzeleri sunarken daha canlı gözükmeleri için haşlama sularına karbonat ya da şeker atmak gibi. Şef Enrique Olvera, kök sebzeleri kullanarak lezzetli sebze çorbası yapılabileceğini söylüyor. Bu gibi küçük detaylar aslında lezzetli tabakların kapısını açıyor.