Ev Temizliğini Daha Pratik Hale Getirecek 11 Yöntem
Kimi zaman küçük bir tüyo kimi zaman ise alışkanlık haline getireceğin bir adım sayesinde ev temizliğini daha pratik ve hatta biraz eğlenceli bile yapabilirsin. Bunun için zamandan tasarruf ettiren, temizlik stresini azaltan ve günlük hayatını kolaylaştıran 11 etkili temizlik önerisini derledik. İşte detaylar!
1. Çok amaçlı temizlik spreyleri kullan.
2. Çamaşırları katlamayı erteleme.
3. Duş sonrası banyo camlarını kurula.
4. Mikrofiber bezle toz al.
5. Fırını her kullanım sonrası temizlemeyi ihmal etme!
6. Dikey bir süpürgeyle tüm evi kablolara takılmadan temizle.
7. Koltuk araları ve yatak yüzeyleri için mini başlıklardan yardım al.
8. Küçük alanlar için kompakt ve hafif cihazlar işini kolaylaştırır.
9. Temizlik cihazının bakımını düzenli yaparak performansını hep yüksek tut.
10. Ergonomik tasarımlara sahip cihazlarla temizlik sürecini daha konforlu hale getir.
11. Motivasyonunu artırmak için müzik açmayı unutma!
