Ev Temizliğini Daha Pratik Hale Getirecek 11 Yöntem

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
04.09.2025 - 12:01

Kimi zaman küçük bir tüyo kimi zaman ise alışkanlık haline getireceğin bir adım sayesinde ev temizliğini daha pratik ve hatta biraz eğlenceli bile yapabilirsin. Bunun için zamandan tasarruf ettiren, temizlik stresini azaltan ve günlük hayatını kolaylaştıran 11 etkili temizlik önerisini derledik. İşte detaylar!

1. Çok amaçlı temizlik spreyleri kullan.

Her yüzey için ayrı ayrı temizlik ürünü kullanmak hem yorucu hem de dolapta yer kaplayan bir alışkanlık. Bunun yerine kaliteli bir çok amaçlı temizlik sprey edinerek tezgah, masa, lavabo, hatta camı bile aynı ürünle temizleyebilirsin. Eline bir bez al, spreyi sık ve bu kadar kolay!

2. Çamaşırları katlamayı erteleme.

Çamaşırları yıkayıp astıktan sonra “Sonra katlarım ya.” deyip bırakırsan o çamaşırlar orada kalır ve çoğalır. Oysaki katlamayı alışkanlık haline getirmek, evdeki genel dağınıklığı da önler. Ütülenecekleri ayır, geri kalanları hemen katlayıp yerleştir, böylelikle hem yer kazanırsın hem de ev daha az dağılır.

3. Duş sonrası banyo camlarını kurula.

Duştan sonra banyo camları ve fayanslar ıslak kalırsa zamanla daha zorlu ve geçmeyen kireç lekelerine zemin hazırlar. Bunu engellemenin en pratik yolu ise duş sonrası kısa bir cam silme alışkanlığı kazanmak. İstersen mikrofiber bir bezle istersen cam çekeceğiyle… İki dakikanı alacak bu işlem, sonraki temizliklerde camı dakikalarca ovalamaktan kurtarır.

4. Mikrofiber bezle toz al.

Klasik temizlik bezleri tozu sadece bir yerden alıp başka yere taşır. Mikrofiber bezler ise tozu gerçekten içine hapseder. Böylece bir yeri birkaç kez silmek zorunda kalmazsın. Mikrofiber bezler ayrıca hiçbir yüzeyde kolay kolay iz bırakmaz, camları bile pırıl pırıl yapar.

5. Fırını her kullanım sonrası temizlemeyi ihmal etme!

Fırın temizliği genelde ertelenen ama erteledikçe daha zor hale gelen bir iş. O yüzden her kullanım sonrası içine bir bak, dökülen yemek kalıntılarını sil. Özellikle peynir, yağ gibi malzemeler sıcakken temizlenirse kalıntı kalmaz. Ayda bir derinlemesine yapmak yerine her seferinde kısa şekilde temizlemek seni büyük zahmetten kurtarır.

6. Dikey bir süpürgeyle tüm evi kablolara takılmadan temizle.

Sürekli priz arama ya da kablonun uzunluğunu hesaplama derdi ev temizliğini yavaşlatan ve çoğu zaman da sinir eden etkenlerden biri. Oysaki kablosuz bir süpürgeyle hareket alanın genişler, odadan odaya geçerken kesintisiz bir temizlik deneyimi yaşarsın. Üstelik dar alanlara ya da merdiven aralarına ulaşmak da çok daha kolay hale gelir.

7. Koltuk araları ve yatak yüzeyleri için mini başlıklardan yardım al.

Koltukların arasında biriken kırıntılar ya da yatakların üzerinde biriken tozlar çoğu zaman fark edilmeyebilir. Bu alanlar için özel olarak tasarlanmış küçük ama etkili başlıklar, ulaşılması zor alanları bile kolayca temizler. Böylece yaşadığın alanın hijyen seviyesini pratik bir şekilde yüksek tutabilirsin.

8. Küçük alanlar için kompakt ve hafif cihazlar işini kolaylaştırır.

Dar mutfaklar, apartman daireleri ya da ofis gibi küçük alanlarda büyük temizlik aletleri kullanmak zordur. O yüzden kompakt yapılı temizlik cihazları bu gibi yerlerde daha rahat manevra kabiliyeti sağlar ve aynı zamanda kolayca saklanabilir.

9. Temizlik cihazının bakımını düzenli yaparak performansını hep yüksek tut.

Elinizdeki ne kadar iyi bir cihaz olursa olsun, düzenli bakım yapılmadığında performansı düşebilir. Filtreleri temizlemek, başlıkları kontrol etmek ve hazneyi zamanında boşaltmak cihazın ömrünü uzatır. Böylece her kullanışında aynı verimi alır, temizlikten maksimum fayda sağlarsın.

10. Ergonomik tasarımlara sahip cihazlarla temizlik sürecini daha konforlu hale getir.

Uzun süre temizlik yapmak, özellikle ağır veya kullanımı zor cihazlarla çalışıldığında yorucu olabilir. Bu yüzden ergonomik tasarıma sahip, hafif ve kullanımı kolay modeller kullanarak kol ve sırt ağrısı yaşamadan temizlik yapabilirsin.

11. Motivasyonunu artırmak için müzik açmayı unutma!

Temizlik yaparken enerjinin düşmemesi için sevdiğin bir playlist açmak gerçekten işe yarıyor. Ritmi yüksek şarkılar seni daima canlı tutar , özellikle de söyleyerek temizlik yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın bile. Bir yandan dans eder bir yandan cam silersen belki de sıkılmadan temizliği kısa zamanda tamamlarsın, kim bilir?

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
