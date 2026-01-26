onedio
Eski Voleybolcu Derya Çayırgan Sessizliğini Bozdu

Eski Voleybolcu Derya Çayırgan Sessizliğini Bozdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.01.2026 - 17:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonda gözaltına altınan ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan eski voleybolcu Derya Çayırgan, sessizliğini bozdu. Çayırgan, X hesabından açıklamalarda bulundu. Hakkındaki iddialara yanıt veren Çayırgan, 'Son günlerde şahsımla ilgili olarak sosyal medya platformlarında ve bazı mecralarda, gerçek dışı, mesnetsiz ve tamamen hayal ürünü iddialar dolaşıma sokulmaktadır' ifadelerini kullandı.

Eski voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında eski voleybolcu Derya Çayırgan, geçen haftalarda gözaltına alınmıştı. Çayırgan’a ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçu yöneltilmişti. Eski voleybolcu, ‘konutu terk etmeme’ ve ‘yurt dışına çıkamama’ şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Derya Çayırgan açıklama yaptı. X hesabından basın açıklaması yayımlanan Çayırgan, şunları dedi:

Son günlerde şahsımla ilgili olarak sosyal medya platformlarında ve bazı mecralarda, gerçek dışı, mesnetsiz ve tamamen hayal ürünü iddialar dolaşıma sokulmaktadır.

Söz konusu iddiaların tamamı ahlak dışı, haysiyet kırıcı ve kişilik haklarımı açıkça hedef alan niteliktedir. Bu nedenle hem şahsım hem de ailem bu süreçten derin şekilde etkilenmiştir. Bununla birlikte, yıllardır emek vererek inşa ettiğim hayatım ve mesleki kariyerim hakkında kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılması nedeniyle, ilk kez yazılı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Bu noktada, “neden bugüne kadar açıklama yapmadınız?” sorusu yöneltilebilir. Bu hususu da açıkça ifade etmek isterim: Kamuoyuna servis edilen bu senaryolarda benim dışımda da pek çok isme yer verilmekte, bu iddialar çeşitli kişi ve çevrelerle ilişkilendirilerek yayılmaktadır. Bu nedenle bir süre, adı geçen diğer kişilerin açıklama yapmasını bekledim. Ancak herhangi bir açıklama yapılmaması ve bu sessizliğin, beni sevenlerin ve kamuoyunun zihninde gerçeğe aykırı bir kanaat oluşturma ihtimali sebebiyle, kişisel onurum ve itibarım adına açıklama yapmak zorunlu hâle gelmiştir.

1) PARA İDDİASI TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR

Öncelikle ve özellikle belirtmek isterim ki;

Ben kimseden, hiçbir siyasetçiden ve özellikle Ekrem İmamoğlu’ndan 50.000 Euro veya herhangi bir para almadım.

Bu yöndeki iddialar tamamen asılsızdır.

Ben uzun yıllardır profesyonel sporculuk yapan biriyim. Kulüp gelirlerim ve primlerim yanında, sponsorluk ve reklam iş birliklerim de olmuştur. Bu çerçevede hesabımda belirli tutarlarda para giriş-çıkışı olması, mesleğimin ve gelir düzenimin doğal bir sonucudur. Bu nedenle iddia edildiği şekilde herhangi bir kişiden veya siyasetçiden para aldığım doğru olmadığı gibi, buna ihtiyaç duymamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır.

2) ÖZEL HAYATA İLİŞKİN İFTİRALAR

Ayrıca, benim Ekrem İmamoğlu ile “özel bir ilişkim olduğu” veya “sevgilisi olduğum” yönündeki iddiaların da tamamı iftiradır.

Böyle bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır.

3) MESLEKİ GEÇMİŞİM VE BAŞARILARIM

Yaklaşık 20 yılı aşkın profesyonel spor yaşamım boyunca farklı kulüplerde forma giydim ve önemli sportif başarılar elde ettim.

Galatasaray’da Avrupa ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi’nde dördüncülük; Fenerbahçe’de Türkiye ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğu; Çanakkale’de ligi 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edilmesi ve Adana’da takımın Sultanlar Ligi’ne çıkarılması bu başarıların yalnızca bir kısmıdır. Üniversite dönemimde de Avrupa şampiyonlukları yaşadım ve bu başarılar kapsamında ödüllendirildim.

