Ünlülere Yönelik Düzenlenen Operasyonda Voleybolcu Derya Çayırgan ile Birlikte 13 Kişi Gözaltına Alındı

Ünlülere Yönelik Düzenlenen Operasyonda Voleybolcu Derya Çayırgan ile Birlikte 13 Kişi Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.01.2026 - 10:41

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Savcılığın talimatı ile voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Savcılığın talimatı ile harekete geçen polis ekipleri, aralarında voleybolcu Derya Çayırgan’ın da bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında uyuşturucu satıcılarının da olduğu iddia ediliyor.

Rashad Kenway

Allah bilir yine nereyi sattılar? Nasıl bir kukla kanun çıkarttılar? Uyanın millet!

Mad man

Bir voleybolcu (Eko’nun sevgilisi olduğu iddia edilen) gözaltına alındı diye ülke gündemini takip edemediğini düşünüyorsan, bu senin angutluğun.

ipimle kuşağım

sanırım esas patronlar, üretenler ve ülkeye sokanlar dışında herkes birşekilde ifade verecek

Ayyshe

esas suçlular serbest