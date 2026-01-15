Ünlülere Yönelik Düzenlenen Operasyonda Voleybolcu Derya Çayırgan ile Birlikte 13 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Savcılığın talimatı ile voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları devam ediyor.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Allah bilir yine nereyi sattılar? Nasıl bir kukla kanun çıkarttılar? Uyanın millet!
Bir voleybolcu (Eko’nun sevgilisi olduğu iddia edilen) gözaltına alındı diye ülke gündemini takip edemediğini düşünüyorsan, bu senin angutluğun.
sanırım esas patronlar, üretenler ve ülkeye sokanlar dışında herkes birşekilde ifade verecek
esas suçlular serbest