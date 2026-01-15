İstanbul’da Çalıştığı Kuyumcuyu Soyan 20 Yaşındaki Genç Arkadaşlarıyla Kısa Sürede Milyonlar Harcamış

Kuyumcunun sahibinin hırsızlığı bildirmesi üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlığın yaşandığı gün çevredeki kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, E.A.’nın dükkândan hızlıca çıktığını tespit etti.

E.A. önce kendi cep telefonunu kapattı, ardından kendisine son model bir cep telefonu aldı. Daha sonra bir mahalleye giden E.A., gittiği mahallede bir kömürlüğe paraları sakladı ve arkadaşlarına haber verdi. Sonrasında buradan ayrılıp Sultangazi’de bir otele konaklamaya gitti ve ardından arkadaşlarını arayıp haber verdi. Arkadaşları, kömürlüğe koyulan paraları alıp E.A.’nın kaldığı otele gitti. Otelde bir süre kalan şüpheli E.A. ile birlikte 6 arkadaşı, sosyal medyadan tanıştıkları bazı kadınları otele çağırıp eğlendi.

Çalıştığı iş yerinden yüklü miktarda döviz çalan ve çaldıkları paralarla bir otelde eğlendikleri öğrenilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.A., T.Y., Y.B.T., E.A. ve A.Z., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Son olarak operasyonlar kapsamında, müştekiye ait olduğu belirlenen 180 bin 650 dolar ve 34 bin 480 euro ele geçirilerek muhafaza altına alındı.