İstanbul’da Çalıştığı Kuyumcuyu Soyan 20 Yaşındaki Genç Arkadaşlarıyla Kısa Sürede Milyonlar Harcamış
İstanbul’da bulunan Kuyumcukent’teki bir kuyumcuyu soyan 20 yaşındaki çalışan, kısa sürede harcadığı milyonlarla dikkat çekti. Arkadaşlarıyla otelde âlem yapan E.A. ve 4 kişi daha polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.
İstanbul’da kuyumcuda çalışan 20 yaşındaki E.A., 350 bin dolar ve 58 bin euro çalarak kayıplara karıştı.
Yaşanan hırsızlık anı
