Hatay’da Dalda Kalan Mandalina İçin "Gelin Bedava İstediğiniz Kadar Alın" Çağrısı
Hatay’da bu yıl yaşanan yüksek rekolte nedeniyle mandalinalar dallarda kaldı. Üreticiler, dalda kalan mandalinanın gelecek yılki üretimi etkileyeceği gerekçesiyle bahçelerini vatandaşlara açtı. Herkes istediği kadar ücretsiz olarak mandalina alabilecek. Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, “20 yıl önceki sorunlarla uğraştığımız için mandalinamızı satamıyoruz. Satamadığımız ve ihracat edemediğimiz için mandalina dalında kaldı” ifadelerini kullandı.
Hatay’da bu yıl mandalina rekoltesinde rekor seviyelere ulaşıldı ancak mandalina dalında kaldı.
