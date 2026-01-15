Hatay’da Dalda Kalan Mandalina İçin "Gelin Bedava İstediğiniz Kadar Alın" Çağrısı

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, ürünün dalda çürümeye başladığını, bereketli geçen her yılda aynı sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Bu yıl rekoltenin çok iyi olduğunu ancak mahsulün alıcı bulamadığını ifade eden Kamacı, “Bu yıl mandalina çok verimli oldu, rekoltemiz de çok iyi. Ancak 20 yıl önceki sorunlarla uğraştığımız için mandalinamızı satamıyoruz. Satamadığımız ve ihracat edemediğimiz için mandalina dalında kaldı” dedi.

“Önümüzdeki sezona hazırlık yapmak adına mandalinayı ne olursa olsun hasat etmeliyiz” diyen Kamacı, “Mandalina ağaçta kalırsa önümüzdeki yıl verimde düşüş yaşanır. Bu yüzden mutlaka hasat edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Çiftçinin, mandalinanın ağaçta kalmaması için ürününü ücretsiz vermeye razı olduğunu belirten Kamacı, “Hasat yapılmazsa meyve ağaçtan dökülür. Eğer dökülmezse önümüzdeki yıllarda rekolteyi olumsuz etkiler. Mandalinalar dökülmeye başladı, bu yüzden çiftçi ürününü bedava vermeye razı oldu. Bir şekilde ağaçlardan toplansın ve budama yapılsın istiyoruz” diye konuştu.

10 dönümlük arazisindeki mandalinayı hasat edemediğini dile getiren Selim Paşa ise vatandaşları ücretsiz mandalina toplamaya davet ederek, “Mandalina bu yıl çok bereketli oldu. Burası 10 dönümlük bir bahçe ama durum iyi değil. Hasat yapılamadı, ürün yere döküldü. Kimse istemediği için hasat yapamıyoruz. İnsanlar gelip istedikleri kadar alabilir” dedi.