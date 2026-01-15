Milli Voleybolcu Derya Çayırgan'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Eski voleybolcu Derya Çayırgan, İBB'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı.

Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile 2020 ya da 2021 yılında Taksim’de karşılaştığını belirtti, kendisini milli voleybolcu olarak tanıttığını ve Galatasaray’da oynadığını söyledi. Kısa bir sohbetin ardından İmamoğlu’nu makamında ziyaret etmek istediğini dile getirdiğini aktaran isim, yanında bulunan bir kişinin kendisine iletişim numarası verdiğini ifade etti.

2022-2023 yıllarında randevu alarak İPA Florya tesislerinde İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini anlatan şüpheli, görüşmede spor üzerine sohbet ettiklerini, İBB Spor’da oynama teklifinin alt ligde olduğu gerekçesiyle gerçekleşmediğini belirtti. Kariyer planlamasına ilişkin konuşmalar yapıldığını aktaran şüpheli, voleybolu bıraktıktan sonra İBB’nin spor yönetiminde görev almasının gündeme geldiğini söyledi.

2023 yılında Bahçelievler’deki evinin yıkılması sonrası yaşadığı mağduriyet nedeniyle dönemin Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’ten yardım istediklerini ifade eden şüpheli, ailesi ve apartman sakinlerinin önce otele, ardından İBB tesislerine yerleştirildiğini, yaklaşık 3,5 ay burada kaldığını kaydetti. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu’nun şahsi numarasına ulaşıp kendisiyle görüştüğünü ve teşekkür ettiğini belirtti.

Antalya’ya transfer olduktan sonra İmamoğlu ile yüz yüze görüşmediğini söyleyen şüpheli, Ankara’da PTT’ye transferinin ardından İmamoğlu’nun Ankara ziyaretlerinde kaldığı otelde birkaç kez ziyaret ettiğini ifade etti.

MASAK raporlarında yer alan para hareketlerine de açıklık getiren Çayırgan, döviz yatırımlarının kendi birikimlerinden kaynaklandığını savundu. 2021 yılından sonra birikimlerini dövize çevirerek bankaya yatırdığını belirten şüpheli, 16 Haziran 2023’te hesabına yatırılan 50 bin euronun da bu birikimler olduğunu ifade etti.