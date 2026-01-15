Milli Voleybolcu Derya Çayırgan'ın İfadesi Ortaya Çıktı
Eski voleybolcu Derya Çayırgan, İBB'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Derya Çayırgan'ın ifadeleri ortaya çıktı. Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile olan tanışıklığına dair iddiaları yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın