Eski Voldemort Ağzından Kaçırdı: Harry Potter Dizisinde 'Voldemort' Kim Olacak?
Potterhead'leri deliye döndüren gelişme sonunda yaşanmış, Harry Potter dizisinin çekimleri başlamıştı. Ana karakterlerin birer birer belli olduğu Harry Potter dizisinde Voldemort karakterini canlandıracak isim izleyiciden sır gibi saklanıyordu. Ortaya şu ana dek pek çok iddia ortaya atılsa da film serisinde Voldemort'u canlandıran Ralph Fiennes en güçlü iddiayı 'ağzından kaçırdı'.
Her kitap için bir sezon sürmesi beklenen Harry Potter dizisinin 7 sezon sürmesi planlanıyor.
Neredeyse tüm karakterler açıklanmasına rağmen, Harry Potter dizisinde Voldemort'u canlandıracak isim gizli tutuluyordu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Valla olur hem de süper olur
ne zaman yayınlanacak