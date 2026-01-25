Eski Voldemort Ağzından Kaçırdı: Harry Potter Dizisinde 'Voldemort' Kim Olacak?

Harry Potter film serisinde Voldemort'u canlandıran Ralph Fiennes, sır gibi saklanan bilgiyi 'yanlışlıkla' açıklamış olabilir! Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte verdiği röportajda kendisine sorulan 'Yakında HBO'da yayınlanacak dizide Voldemort rolünü kimin üstlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Bana söylendiğine göre, zaten doluymuş, değil mi?'cevabını veren Fiennes, merakı daha da artırdı. Ardından 'Sizce kim olmalı?' diye sorulan oyuncu, ağzından şu cümleleri kaçırdı: 'Daha önce de söyledim, Cillian Murphy'nin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi. Çok iyi bir seçim.' Ancak gazeteciler şaşkınlıklarını gizleyemeyince de ünlü oyuncu, 'Sanırım oyuncu kadrosunu belirlediler, değil mi?' dedi.

Geçtiğimiz aylarda Cillian Murphy, Voldemort rolünü üstlenmeyeceğini ve 'oyunculuk efsanesi' Ralph'ın izinden gitmenin 'gerçekten zor' olduğunu dile getirmişti. Bakalım, gerçekten de Cillian'ı Voldemort rolünde izleyecek miyiz yoksa bu bir şaşırtmaca mı?