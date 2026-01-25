onedio
Eski Voldemort Ağzından Kaçırdı: Harry Potter Dizisinde 'Voldemort' Kim Olacak?

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.01.2026 - 21:00

Potterhead'leri deliye döndüren gelişme sonunda yaşanmış, Harry Potter dizisinin çekimleri başlamıştı. Ana karakterlerin birer birer belli olduğu Harry Potter dizisinde Voldemort karakterini canlandıracak isim izleyiciden sır gibi saklanıyordu. Ortaya şu ana dek pek çok iddia ortaya atılsa da film serisinde Voldemort'u canlandıran Ralph Fiennes en güçlü iddiayı 'ağzından kaçırdı'.

Her kitap için bir sezon sürmesi beklenen Harry Potter dizisinin 7 sezon sürmesi planlanıyor.

2001 yılında izlediğimiz serinin ilk filminin ardından tam tamına 25 yıl geçti. Daha dün gibi hatırlasak da daima anılarımızda (ve tabii ki defalarca tekrarını izlediğimiz için ekranlarımızda) yaşayacak Harry Potter film serisinin ardından artık Harry Potter dizisi çekiliyor. John Lithgow, dizide 'Dumbledore' karakterini, Nick Frost, 'Hagrid' karakterini, Paapa Essiedu 'Severus Snape'i, Janet McTeer 'Profesör McGonagall'ı, Paul Whitehouse 'Argus Filch' karakterini, Luke Thallon ise dizide 'Quirinus Quirrell'i ve başrol üçlüsü olarak da Dominic McLaughlin Harry Potter'ı, Arabella Stanton Hermione Granger'ı ve Alastair Stout Ron Weasley'i canlandıracak.

Neredeyse tüm karakterler açıklanmasına rağmen, Harry Potter dizisinde Voldemort'u canlandıracak isim gizli tutuluyordu.

Harry Potter film serisinde Voldemort'u canlandıran Ralph Fiennes, sır gibi saklanan bilgiyi 'yanlışlıkla' açıklamış olabilir! Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte verdiği röportajda kendisine sorulan 'Yakında HBO'da yayınlanacak dizide Voldemort rolünü kimin üstlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Bana söylendiğine göre, zaten doluymuş, değil mi?'cevabını veren Fiennes, merakı daha da artırdı. Ardından 'Sizce kim olmalı?' diye sorulan oyuncu, ağzından şu cümleleri kaçırdı: 'Daha önce de söyledim, Cillian Murphy'nin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi. Çok iyi bir seçim.' Ancak gazeteciler şaşkınlıklarını gizleyemeyince de ünlü oyuncu, 'Sanırım oyuncu kadrosunu belirlediler, değil mi?' dedi.

Geçtiğimiz aylarda Cillian Murphy, Voldemort rolünü üstlenmeyeceğini ve 'oyunculuk efsanesi' Ralph'ın izinden gitmenin 'gerçekten zor' olduğunu dile getirmişti. Bakalım, gerçekten de Cillian'ı Voldemort rolünde izleyecek miyiz yoksa bu bir şaşırtmaca mı?

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
principle

Valla olur hem de süper olur

mustafa koç

ne zaman yayınlanacak