Eski Sevgilinin Kulaklarını Çınlatacak Şarkıyı Açıklıyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
14.02.2026 - 23:01

Hepimizin hayatından birileri geldi geçti, kimisi çiçeklerle, kimisi fırtınalarla... Peki, senin o malum kişiyle olan hikayen bugün bir şarkı olsa hangisi olurdu? Kulakları çınlatmaya hazırsan başlıyoruz!

1. Ayrılık sonrası ilk yaptığın şey ne oldu?

2. Onu hatırlatan bir koku duyduğunda tepkin ne olur?

3. Eski sevgilinin adını duyduğunda?

4. Şu an ruh halini en iyi anlatan kelime?

5. Ayrılık sana ne öğretti?

6. Eski sevgilin mesaj atsa?

7. Bu enstrümanlardan hangisi senin ruhunla uyumlu sence?

8. Son olarak, eski sevgiline tek bir cümle kuracak olsan?

Adele - Someone Like You

9. The Weeknd - Call Out My Name

Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together

Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
