Eski Sevgilinin Kulaklarını Çınlatacak Şarkıyı Açıklıyoruz!
Hepimizin hayatından birileri geldi geçti, kimisi çiçeklerle, kimisi fırtınalarla... Peki, senin o malum kişiyle olan hikayen bugün bir şarkı olsa hangisi olurdu? Kulakları çınlatmaya hazırsan başlıyoruz!
1. Ayrılık sonrası ilk yaptığın şey ne oldu?
2. Onu hatırlatan bir koku duyduğunda tepkin ne olur?
3. Eski sevgilinin adını duyduğunda?
4. Şu an ruh halini en iyi anlatan kelime?
5. Ayrılık sana ne öğretti?
6. Eski sevgilin mesaj atsa?
7. Bu enstrümanlardan hangisi senin ruhunla uyumlu sence?
8. Son olarak, eski sevgiline tek bir cümle kuracak olsan?
Adele - Someone Like You
9. The Weeknd - Call Out My Name
Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together
