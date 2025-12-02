onedio
Haberler
Yaşam
Eş Dosttan Geldi Sanıp WhatsApp'taki Davetiyelere Tıklamayın: Dolandırıcıların Yeni Yöntemi İfşa Oldu

Eş Dosttan Geldi Sanıp WhatsApp'taki Davetiyelere Tıklamayın: Dolandırıcıların Yeni Yöntemi İfşa Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.12.2025 - 09:56

Dolandırıcılar artık sınır tanımıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de değişmeye başladı. Son olarak hackerların WhatsApp'tan ilettikleri 'sahte davetiye' linkiyle insanların telefonlarını ve banka hesaplarını ele geçirdiği ortaya çıktı. İnsanlar ise bu davetiyelerin eş dosttan geldiğini sanıp güveniyor!

İşte dolandırıcıların yeni WhatsApp yöntemi

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dolandırıcıların yeni WhatsApp yöntemi ifşa oldu.

Dolandırıcıların yeni WhatsApp yöntemi ifşa oldu.

Hindistan'da hackerler, WhatsApp üzerinden sahte dijital düğün davetiyesi göndermeye başladı. Vatandaşları hedef alan bu yeni yöntemle kullanıcılara bir link gönderiliyor ve kullanıcılar bu linkin tanıdıkları birinden geldiğini düşünüyor. 

Sahte davetiye linkine tıklayan kullanıcıların telefonları ele geçiriliyor ve başta banka hesapları olmak üzere kullanıcının bilgilerine el konuluyor. Yerel haber sitelerinin aktardığına göre, Bijnor’un Dhampur bölgesinde yaşayan  bir kişi, WhatsApp’ına gelen bir düğün davetiyesine tıkladıktan sonra saniyeler içinde 31 bin rupi kaybetti. Linke tıkladıktan sonra saniyeler içinde telefonunun kontrolünü kaybettiğini ve aynı anda banka hesabından 31 bin rupi çekildiğini söyledi.

Peki bu yöntem nasıl çalışıyor?

Peki bu yöntem nasıl çalışıyor?

Siber güvenlik uzmanlarına göre dolandırıcılar, sahte düğün davetiyelerini genellikle APK (Android Package Kit) dosyası şeklinde WhatsApp'tan gönderiyor. Bu dosyalar telefonlara indirildiğinde bir uygulama gibi çalışıyor.  Kötü amaçlı yazılım da siz bir şey yapmasanız bile otomatik olarak aktif hale geliyor.

Kötü yazılım yüklendiği anda karşı taraf, yani dolandırıcılar kullanıcı telefonunun tam kontrolünü sağlayabiliyor. Kişisel veriler, fotoğraflar, banka hesapları...

Üstelik bununla bitmiyor! Eğer bu link size bir kez gelirse, aynı sahte düğün davetiyesi linki otomatik olarak mağdurun rehberinde kayıtlı olan kişilere de gönderiliyor. Yani siz hem mağdur oluyorsunuz hem de dolandırıcılara farkında olmadan hizmet ediyorsunuz.

Dolandırıcıların bu yöntemine karşı dikkatli olmak için bilmediğiniz numaralardan gelen APK dosyalarının kesinlikle indirmeyin, linklere tıklamayın!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
