Eş Dosttan Geldi Sanıp WhatsApp'taki Davetiyelere Tıklamayın: Dolandırıcıların Yeni Yöntemi İfşa Oldu

Siber güvenlik uzmanlarına göre dolandırıcılar, sahte düğün davetiyelerini genellikle APK (Android Package Kit) dosyası şeklinde WhatsApp'tan gönderiyor. Bu dosyalar telefonlara indirildiğinde bir uygulama gibi çalışıyor. Kötü amaçlı yazılım da siz bir şey yapmasanız bile otomatik olarak aktif hale geliyor.

Kötü yazılım yüklendiği anda karşı taraf, yani dolandırıcılar kullanıcı telefonunun tam kontrolünü sağlayabiliyor. Kişisel veriler, fotoğraflar, banka hesapları...

Üstelik bununla bitmiyor! Eğer bu link size bir kez gelirse, aynı sahte düğün davetiyesi linki otomatik olarak mağdurun rehberinde kayıtlı olan kişilere de gönderiliyor. Yani siz hem mağdur oluyorsunuz hem de dolandırıcılara farkında olmadan hizmet ediyorsunuz.

Dolandırıcıların bu yöntemine karşı dikkatli olmak için bilmediğiniz numaralardan gelen APK dosyalarının kesinlikle indirmeyin, linklere tıklamayın!