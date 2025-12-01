Oxford, 2025 Yılının Kelimesini Seçti!
Yeni yıla girmemize, bir aydan kısa bir süre kaldı. Bu süreçte ise genellikle 2025 yılının nasıl geçtiğini değerlendiriyoruz. Dünya çapında tanınan meşhur sözlükler, bu yılın kelimesini seçerek koca bir yılı tek bir kelimeye sığdırmayı başarıyor. Son olarak Oxford, 2025 yılının kelimesini seçti.
Oxford'un seçtiği kelimenin kullanımı, son bir yılda 3 kat arttı. Üstelik bu kelime, size de çok yakın gelecek.
Bakalım neymiş?
Oxford University Press, "rage bait" terimini 2025 yılının kelimesi seçti.
