Oxford, 2025 Yılının Kelimesini Seçti!

Türkçeye 'öfke yemi' olarak çevirebileceğimiz bu kelime, genellikle etkileşim için 'kasıtlı olarak' öfke uyandıran içerikleri tanımlıyor. Yani, bu terimi tam olarak bilmeseniz bile muhtemelen rage bait yaşamışsınızdır!

Rage Bait Ne Demek, Anlamı Ne?

Rage Bait, öfke yemi anlamına geliyor. Oxford İngilizce Sözlüğü'nü yayımlayan Oxford University Press'e göre; rage bait 'sinir bozucu, kışkırtıcı veya saldırgan olarak öfke veya kızgınlık uyandırmak için kasıtlı olarak tasarlanmış çevrimiçi içerik' olarak tanımlanıyor. Sosyal medya sitelerinin görünürlüğünü ve trafiğini artırmak için yayınladığı bu içeriklerin, okuyucular tarafından merak edilmesi isteniyor. Öfke yemi/tuzağı insanların deyim yerindeyse sinir uçlarıyla oynayarak onları çekmeye deniyor!

BBC, Rrage bait teriminin, okuyucuyu bir makaleyi veya videoyu izlemeye çekmek için kullanılan yöntemlere verilen 'cliackbait' teriminin bir kuzeni olduğunu belirtiyor.