Oxford, 2025 Yılının Kelimesini Seçti!

Dilara Bağcı Peker
01.12.2025 - 09:00

Yeni yıla girmemize, bir aydan kısa bir süre kaldı. Bu süreçte ise genellikle 2025 yılının nasıl geçtiğini değerlendiriyoruz. Dünya çapında tanınan meşhur sözlükler, bu yılın kelimesini seçerek koca bir yılı tek bir kelimeye sığdırmayı başarıyor. Son olarak Oxford, 2025 yılının kelimesini seçti.

Oxford'un seçtiği kelimenin kullanımı, son bir yılda 3 kat arttı. Üstelik bu kelime, size de çok yakın gelecek.

Bakalım neymiş?

Oxford University Press, "rage bait" terimini 2025 yılının kelimesi seçti.

Türkçeye 'öfke yemi' olarak çevirebileceğimiz bu kelime, genellikle etkileşim için 'kasıtlı olarak' öfke uyandıran içerikleri tanımlıyor. Yani, bu terimi tam olarak bilmeseniz bile muhtemelen rage bait yaşamışsınızdır!

Rage Bait Ne Demek, Anlamı Ne?

Rage Bait, öfke yemi anlamına geliyor. Oxford İngilizce Sözlüğü'nü yayımlayan Oxford University Press'e göre; rage bait 'sinir bozucu, kışkırtıcı veya saldırgan olarak öfke veya kızgınlık uyandırmak için kasıtlı olarak tasarlanmış çevrimiçi içerik' olarak tanımlanıyor. Sosyal medya sitelerinin görünürlüğünü ve trafiğini artırmak için yayınladığı bu içeriklerin, okuyucular tarafından merak edilmesi isteniyor. Öfke yemi/tuzağı insanların deyim yerindeyse sinir uçlarıyla oynayarak onları çekmeye deniyor! 

BBC, Rrage bait teriminin, okuyucuyu bir makaleyi veya videoyu izlemeye çekmek için kullanılan yöntemlere verilen 'cliackbait' teriminin bir kuzeni olduğunu belirtiyor.

Aura çiftliği, biyolojik hile...

Aura çiftliği, biyolojik hile...

Oxford'un bu seneki seçkisinde aura çiftliği ve biyolojik hile terimleri de yer alıyordu. BBC'nin aktardığına göre, bu terimlerin anlamları ise aşağıdaki gibidir:

  • Aura çiftçiliği : Kendine güven, soğukkanlılık veya gizem havası vermek amacıyla incelikli bir şekilde davranarak veya kendini sunarak etkileyici, çekici veya karizmatik bir kişilik veya kamusal imaj oluşturma.

  • Biyolojik hile : Kişinin diyetini, egzersiz rutinini veya yaşam tarzını değiştirerek ya da ilaçlar, takviyeler veya teknolojik cihazlar gibi diğer araçları kullanarak fiziksel veya zihinsel performansını, sağlığını, ömrünü veya refahını iyileştirmeye veya optimize etmeye çalışmak.

Rage bait, bu terimleri halk oylamasında geçerek ve  OUP dil uzmanlarının aldığı nihai kararla birlikte yılın kelimesi seçildi. Oxford Languages ​​Başkanı Casper Grathwohl, 'Öfke tuzağı kelimesinin var olması ve kullanımında bu kadar büyük bir artış görülmesi, çevrimiçi ortamda çekilebileceğimiz manipülasyon taktiklerinin giderek daha fazla farkına varmamız anlamına geliyor' diyor. 

Geçtiğimiz sene Oxford'un seçtiği kelime ise 'beyin çürümesi' olmuştu.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

