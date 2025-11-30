onedio
1 Aralık'ın Pazartesiye Denk Gelmesini Fırsat Bilip Yeni Başlangıç Yapacak Mizahşörlerden Güldüren Yorumlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 23:52

2025 yılının son ayı da geldi çattı. Hatırlarsanız, 1 Eylül Pazartesi gününe denk gelmiş ve hem yeni bir hafta, hem yeni bir ay, hem yeni bir mevsim başlangıcı herkesi yeni başlangıçlara motive etmişti. Elbette kimisi bu yeni başlangıç planına uydu, kimisi de uymakta zorlandı! 

Şimdi ise 1 Aralık'ın Pazartesiye denk geldiğini görenler kolları sıvadı.

1 Aralık, tam 14 yıl sonra yeniden Pazartesi gününe denk geliyor.

Yeni bir ayın başlangıcının pazartesi gününe denk gelmesi ise herkesi motive eden bir olay. Hatırlarsanız, 1 Eylül de pazartesi gününe denk gelmiş ve herkesin planları havada uçuşmuştu. Fakat gelin görün ki pek kimseler de bu plana uymadı :)

Neyse ki 14 yılın ardından 1 Aralık da Pazartesi gününe denk geldi de planlarını Eylül'de yapamayanlar bu kez yeniden motive oldu.

Gelin, sosyal medyadaki yorumlara da bakalım.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
