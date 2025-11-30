1 Aralık'ın Pazartesiye Denk Gelmesini Fırsat Bilip Yeni Başlangıç Yapacak Mizahşörlerden Güldüren Yorumlar

Yeni bir ayın başlangıcının pazartesi gününe denk gelmesi ise herkesi motive eden bir olay. Hatırlarsanız, 1 Eylül de pazartesi gününe denk gelmiş ve herkesin planları havada uçuşmuştu. Fakat gelin görün ki pek kimseler de bu plana uymadı :)

Neyse ki 14 yılın ardından 1 Aralık da Pazartesi gününe denk geldi de planlarını Eylül'de yapamayanlar bu kez yeniden motive oldu.