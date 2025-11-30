onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Yapay Zeka Videolarına İstemsizce Kendini Kaptırandan Tadı Olan Fotoğraflara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yapay Zeka Videolarına İstemsizce Kendini Kaptırandan Tadı Olan Fotoğraflara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2025 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Tadını hala hatırlıyorum.

Bu hafta ne çabuk bitti, Kasım ne ara bitti, 2025 ne zaman bitti...

Bu hafta ne çabuk bitti, Kasım ne ara bitti, 2025 ne zaman bitti...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ben de...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

X gündemine hakim olanlar anladı.

X gündemine hakim olanlar anladı.
twitter.com

Lütfen bizi de bilgilendir.

👇

👇
twitter.com

Açarken aynı sesi çıkarıyor.

Açarken aynı sesi çıkarıyor.
twitter.com

Biri gidip derdini sorabilir mi?

Biri gidip derdini sorabilir mi?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tam olarak aradığımız tanım geldi.

Tam olarak aradığımız tanım geldi.
twitter.com

O kadar doğru ki...

O kadar doğru ki...
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın