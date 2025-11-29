onedio
Kedilere Serpme Kahvaltı Hazırlayandan Salçasız Uğur Böceğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
29.11.2025 - 18:25

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

İyi yöntemmiş.

twitter.com

Oysa ki evde bile yetiştirmeye başlamıştık.

twitter.com

Aylarca beklediğimiz güne parasız gelmeyi başardık.

👇

twitter.com
Çok iyi fikirmiş.

twitter.com

Ejderha domatesi çok mantıklı değil mi?

twitter.com

👇

twitter.com

Bizim standartları düşürüş...

twitter.com

Ah anneler.

twitter.com
👇

twitter.com

Hiç yaşanmaması dileğiyle.

twitter.com

Tam mevsimi.

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

gazif

"Masada ne yoktu" dediği yerde masa da yok ki.

withlove_

İzmir'li (egeli ) olarak 'cennet hurmasını çok severiz. Yedikten sonra dilde ki mayhoslugu sevemedim amaaa