Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 16:53

Koca bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta da sosyal medyada akıllarımızda kalmayı başaran paylaşımlar oldu. Kimisi yaşadığı komik bir olayı anlatırken kimisi de yaptığı tespitle bizlerin takdirini kazandı. Elbette yedikleri yemeklerden mizah çıkarmayı başaranlar da vardı! Salçası eksik ürünlerden bowllarla başladığımız günlerin sonuna bu hafta yemekler bizleri mizaha da doyurdu!

Gelin bakalım en çok nelere gülmüşüz? :)

Size de tanıdık geldi mi?

🥹🥹🥹

Tarafınızı seçin.

😂😂😂

👇🏻

"Kompostu"

Bugün hiç zemzemli latte görecek gibi uyanmadım.

👇🏻

"Batı yavaşça börek konseptini keşfediyor"

👇🏻

Nasıl, nasıl?!

Herkesin annesi böyle mi?

Peki ya babası? :)

😂😂😂

Daha ne olsun? :)

Kokusu buraya kadar geldi.

Haftaya görüşmek üzere! 👋🏻

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
