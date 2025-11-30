Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Koca bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta da sosyal medyada akıllarımızda kalmayı başaran paylaşımlar oldu. Kimisi yaşadığı komik bir olayı anlatırken kimisi de yaptığı tespitle bizlerin takdirini kazandı. Elbette yedikleri yemeklerden mizah çıkarmayı başaranlar da vardı! Salçası eksik ürünlerden bowllarla başladığımız günlerin sonuna bu hafta yemekler bizleri mizaha da doyurdu!
Gelin bakalım en çok nelere gülmüşüz? :)
Size de tanıdık geldi mi?
🥹🥹🥹
Tarafınızı seçin.
😂😂😂
👇🏻
"Kompostu"
Bugün hiç zemzemli latte görecek gibi uyanmadım.
👇🏻
"Batı yavaşça börek konseptini keşfediyor"
👇🏻
Nasıl, nasıl?!
Herkesin annesi böyle mi?
Peki ya babası? :)
😂😂😂
Daha ne olsun? :)
Kokusu buraya kadar geldi.
Haftaya görüşmek üzere! 👋🏻
