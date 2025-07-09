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En Son Kimi Stalk’ladığını Söylüyoruz!

etiket En Son Kimi Stalk’ladığını Söylüyoruz!

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 18:31

Hepimiz zaman zaman sosyal medyanın derinliklerinde kaybolup gidiyoruz... Telefonu elimize alıp fark etmeden saatlerce stalk yapıyoruz. Peki sen düşündüğün zaman en son kimi stalk yaptığını hatırlıyor musun? Biz senin için cevabı verelim!

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1. Cinsiyetini seç bakalım!

2. Söyle bakalım. Story izlerken neye dikkat edersin?

3. Gece yatmadan önce telefonda genelde ne yaparsın?

4. Arkadaşın geç bir vakitte bir profili stalklamanı istedi. Ne yaparsın?

5. Story izlerken arkada ilginç bir detay gördün. Ne yaparsın?

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6. Storyde seni ilgilendiren ama senin görmediğini düşündüğün bir kişi paylaşım yaptı. Tepkin ne olur?

7. Birini stalkladıktan sonra genelde ne yaparsın?

8. Son olarak, canın en çok ne zaman stalk yapmak ister?

Eski sevgilini!

En son stalkladığın kişiyi herkesten saklayabilirsin ama bizden asla... Çünkü içinde bolca anı ve bolca burukluk var. Eski sevgilini stalklamak sana kendini suçlu hissettirse de sen aslında güzel anılar yaşadığın geçmişini stalklıyorsun. Ama suçluluk hissetmene gerek yok, insan bazen geçmişini tamamen silemez... Yine de yeni başlangıçlar yapmak o kadar da zor değil. Geçmişte yaşananları bırak ve önünde seni bekleyen geleceğe bir adım at!

Eski en yakın arkadaşını!

Bazı dostluklar mesafelere ve kavgalara rağmen yürekten kopmaz. Dostluklar çoğu zaman aşktan bile güçlü olur. Senin eski yakın arkadaşına olan merakın da bu yüzden, artık en yakın dostu kim merak ediyorsun... Belki aranızda çok fazla kırgınlık oldu ama hiçbir şey için geç değil. Eski dostluklar en beklemediğin yerden tekrar filizlenebilir. İlk adımı atmak için daha ne duruyorsun?

Flörtünü...

Yeni birini tanımanın verdiği o tatlı telaş içinde, flörtünün sosyal medyasını derdin bir incelemeye almışsın. Onun her gönderisinden bir anlam çıkarmaya çalışıyorsun. Onu tanımaya çalışırken yaşadığın duygulardan dolayı aşırı mutlusun. Bu yeni kurulmaya çalışan ilişkide acele etme ve her adımını kendinden emin bir şekilde at. Sen bu hayatta her şeyin en iyisini hak ediyorsun...

Yeni sevgilinin eski sevgilisini...

Geçmişin gölgesinde sence de yeterince kalmadın mı? Hem de seninle alakası bile olmayan bir geçmişle... Biraz merak, biraz da kıskançlık seni yeni sevgilinin eski sevgilisini stalklamaya itmiş olabilir ama sevgilinin eski ilişkisini takip etmek seni şu an içinde bulunduğun mutlu ilişkine zarar verebilir. Sen kendi hikayene odaklan ve geçmişe takılı kalma!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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