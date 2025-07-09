En Son Kimi Stalk’ladığını Söylüyoruz!
Hepimiz zaman zaman sosyal medyanın derinliklerinde kaybolup gidiyoruz... Telefonu elimize alıp fark etmeden saatlerce stalk yapıyoruz. Peki sen düşündüğün zaman en son kimi stalk yaptığını hatırlıyor musun? Biz senin için cevabı verelim!
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1. Cinsiyetini seç bakalım!
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2. Söyle bakalım. Story izlerken neye dikkat edersin?
3. Gece yatmadan önce telefonda genelde ne yaparsın?
4. Arkadaşın geç bir vakitte bir profili stalklamanı istedi. Ne yaparsın?
5. Story izlerken arkada ilginç bir detay gördün. Ne yaparsın?
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6. Storyde seni ilgilendiren ama senin görmediğini düşündüğün bir kişi paylaşım yaptı. Tepkin ne olur?
7. Birini stalkladıktan sonra genelde ne yaparsın?
8. Son olarak, canın en çok ne zaman stalk yapmak ister?
Eski sevgilini!
Eski en yakın arkadaşını!
Flörtünü...
Yeni sevgilinin eski sevgilisini...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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