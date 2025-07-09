En Son Kimi Stalk’ladığını Söylüyoruz!

Bazı dostluklar mesafelere ve kavgalara rağmen yürekten kopmaz. Dostluklar çoğu zaman aşktan bile güçlü olur. Senin eski yakın arkadaşına olan merakın da bu yüzden, artık en yakın dostu kim merak ediyorsun... Belki aranızda çok fazla kırgınlık oldu ama hiçbir şey için geç değil. Eski dostluklar en beklemediğin yerden tekrar filizlenebilir. İlk adımı atmak için daha ne duruyorsun?