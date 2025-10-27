En Sevilmeyen Ev İşlerini Sizin İçin Araştırdık!
Evde yapılan o kadar çok iş var ki. Bulaşıktan süpürmeye say say bitmeyen bu işlerin bazılarını çok sevsek de bazılarından nefret ediyoruz. Peki bu ev işlerinin en sevilmeyenleri neler?
Bulaşık yıkama 1. sırada!
Çamaşır katlamak da pek sevilmez.
Tuvalet temizliği de sevilmez yaa...
Yer silmek de çok uğraştırıcı.
Cam silmeyi de atlamayalım.
Ütü yapmayı seven var mı?
Çöp atmak da ev işlerinden aslında.
Toz almayı da pek sevmiyoruz.
Mutfağın en sevilmeyen işi, fırın ve ocak temizliği.
Halı yıkamak en zor işlerden biri.
