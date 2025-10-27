En Sevilmeyen Ev İşlerini Sizin İçin Araştırdık!

Yemek yedik, sofradan kalktık. Her şey güzel ama bulaşıkları kim yıkayacak? Her ne kadar makine yıkayacak olsa da temizleri boşaltmak ve yenilerini yerleştirmek hepimizin korkulu rüyası. Bir de hiç bitmeyen bir iş olduğu için en sevilmeyenlerin başında geliyor.