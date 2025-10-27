onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
En Sevilmeyen Ev İşlerini Sizin İçin Araştırdık!

etiket En Sevilmeyen Ev İşlerini Sizin İçin Araştırdık!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
27.10.2025 - 10:31

Evde yapılan o kadar çok iş var ki. Bulaşıktan süpürmeye say say bitmeyen bu işlerin bazılarını çok sevsek de bazılarından nefret ediyoruz. Peki bu ev işlerinin en sevilmeyenleri neler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bulaşık yıkama 1. sırada!

Yemek yedik, sofradan kalktık. Her şey güzel ama bulaşıkları kim yıkayacak? Her ne kadar makine yıkayacak olsa da temizleri boşaltmak ve yenilerini yerleştirmek hepimizin korkulu rüyası. Bir de hiç bitmeyen bir iş olduğu için en sevilmeyenlerin başında geliyor.

Çamaşır katlamak da pek sevilmez.

Çamaşırı yıkamak, hatta asmak sevilebiliyor ama iş katlamaya gelince yüzler bir düşüyor. Çünkü katlama işi hem sıkıcı hem de katla katla bitmiyor. Hele bir de tatilden falan dönüldüyse o çamaşırlar dağ oluyor. Genelde yatakta biriktirilen çamaşır artık dönülemeyecek noktaya gelince katlanıp yerleştiriliyor zaten.

Tuvalet temizliği de sevilmez yaa...

Tuvalet temizliği denilince herkes bir geri çekiliyor. En pis görülen işlerden olan tuvalet temizliğinde o kadar çok iş var ki insan hiç bulaşmak istemiyor. Hijyenik bulunmayan tuvalet temizliğinde eldivenler takılsa, maskelerle temizlik yapılsa da insan hiçbir zaman rahat şekilde bu temizliği yapamıyor.

Yer silmek de çok uğraştırıcı.

Süpürmek belki bir yere kadar eğlenceli görülebilir ama yer silmek asla! Mopla siliyorsan sürekli suyunu temizle, her seferinde suya batır derken iş uzadıkça uzuyor. Bir de sildikten sonra etrafa pislik bırakıyorsa ekstra bir uğraş oluyor.

Cam silmeyi de atlamayalım.

imgur.com

Cam silmekten hiç bahsetmeyelim bile. Hiç bitmeyen iş tanımının tam tarifi herhalde cam silmek. Ne kadar silersek silelim tekrar kirleniyor. Yağmur yağarsa hele yapılan iş bir anda çöpe gidiyor. Sıkıcı olmasının yanında zor bir iş aynı zamanda.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ütü yapmayı seven var mı?

Ütü yapmak, herhalde en çok nefret edilen ev işlerinden biri. Dağ gibi yığılan çamaşırların ütülenmesi gerekiyorsa insana kabus gibi geliyor. Ütü masasını kurup başına geçmek en zor işlerden. Bir de yazsa zaten o sıcakta ütü yapmak tam eziyet oluyor.

Çöp atmak da ev işlerinden aslında.

Çöpü dolduruyoruz, biriktiriyoruz. Ama sıra onu çöpe atmaya gelince o iş gözümüzde çok büyüyor. O yüzden zaten çöp atmak en sevilmeyenler arasında. Herkesin 'sen atsana' diye birbirine pasladığı çöp atma görevi en sevilmeyenlerden biri.

Toz almayı da pek sevmiyoruz.

Toz almayı seven var mı ya? Toz almak, evin en sıkıcı işlerinden biri. Elinde bezle tüm evi gezmek yeterince zor değilmiş gibi bir de hiç olmayacak yerlere elimizi sokup tozunu almamız gerekiyor. Evde bir de raf arası gibi detaylı yerler varsa toz işi büyüyüp gidiyor.

Mutfağın en sevilmeyen işi, fırın ve ocak temizliği.

Bulaşık hariç mutfak işi genelde sevilir ama fırın ve ocak işi nefretlik işlerden. En çok kullanılan ocak ve fırını temizlemek hem sıkıcı hem de zor. Yapışan yağ lekeleri, yemek artıkları ve kalıntıları öyle silip temizlemek de mümkün değil, iyice ovmak gerekiyor. Bu da en sevilmeyen işlerden biri olmasının nedeni aslında!

Halı yıkamak en zor işlerden biri.

Halı yıkama videolarını izlemeyi sevsek de aslında temizlemeyi pek sevmiyoruz. Belki geniş balkonu olanlar sevebilir ama genelde evdeki halıları herkes yıkamaya profesyonel yerlere gönderiyor. Çünkü zor ve çok çaba gerektiren bir iş halı yıkamak!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın