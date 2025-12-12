En Dağınık Burçlar! Düzen Onlar İçin Sadece Bir İhtimal

İkizler burcu için dağınıklık çoğu zaman zihinden başlar. Aynı anda birçok şeyle ilgilendiği için fiziksel düzen ikinci planda kalır. Masanın üzerinde yarım bırakılmış işler, notlar, kahve bardakları ve 'sonra bakarım' denilen kağıtlar birikir. İkizler için önemli olan hız ve akıştır, düzen ise bekleyebilir.

Üstelik bu dağınıklık İkizler’i çok da rahatsız etmez. Çünkü kendi karmaşası içinde her şeyin yerini bilir. Başkası için kaos olan ortam, İkizler için tamamen kontrol altındadır. Ta ki biri 'Şunu bulamıyorum' diyene kadar.