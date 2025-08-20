Eminiz Bunu Bilmiyordunuz: Meşhur Marmaris Aşıklar Yolu, Meğer Halikarnas Balıkçısı Sayesinde Yapılmış

Muğla'ya yolunuz düştüyse Marmaris ile Muğla'yı birbirine bağlayan Gökova beldesinde bulunan Aşıklar Yolu'na da yolunuz düşmüş olabilir. Akçapınar Mahallesi'de, denizle dağların birleştiği noktada yer alan Aşıklar Yolu, çiftlerin fotoğraf çektirmeyi en sevdiği yerlerden biri. Ee, bu kadar romantik bir yerde güzel bir fotoğraf çektirmezseniz olmaz.

Peki bu meşhur Aşıklar Yolu her zaman romantik miydi? Çiftler gelip burada vakit geçirsin diye mi dikildi bu ağaçlar?

Maalesef cevabımız hayır. Aşıklar Yolu'nun aslında hüzünlü bir hikayesi var.

Takvimler 1938 yılını gösterirken, Gökova büyük bir bataklıkla mücadele ediyordu. Bataklıkta sivrisinekler kol geziyor ve hastalıktan başka bir işe de yaramıyorlardı. Köy halkı bu durumdan bıkmıştı. Sıtma hastalığına sebep olan sivrisinekler, onlarca kişinin özellikle de çocukların hayatını kaybetmesine neden oldu.

Köyün muhtarı Mehmet Gökovalı da 8 çocuğunun dördünü bu bataklık ve sivrisinekler yüzünden kaybetti. Canına tak eden muhtar, sonunda yola koyuldu ve ne pahasına olursa olsun bataklığı kurutmaya yemin etti.

Muhtar ve köylüler, Muğla Valisi Recai Güreli'nin kapısını çaldı. Güreli, vatandaşları dinledi ve bataklığı kurutmak için ne yapılması gerektiğini araştırmaya başladı.