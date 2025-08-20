onedio
Eminiz Bunu Bilmiyordunuz: Meşhur Marmaris Aşıklar Yolu, Meğer Halikarnas Balıkçısı Sayesinde Yapılmış

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.08.2025 - 22:39

Yaz aylarının vazgeçilmez rotası hiç şüphesiz Muğla. Marmaris, Bodrum, Akyaka derken dört bir tarafı doğal güzelliklerle dolu Muğla'ya aşık olmamak elde değil. Hele bir de sevdiğiniz kişiyle bu güzelliklerin tadını çıkarıyorsanız, değmesin kimse keyfinize!

Peki Muğla'nın o meşhur 'Aşıklar Yolu'na hiç yolunuz düştü mü? İki tarafı okaliptus ağaçlarıyla çevrili bu yol, aslında bazı acılardan kurtulmak için yapılmış. Üstelik Aşıklar Yolu'nun hikayesinde yakından tanıdığımız bir isim, Halikarnas Balıkçısı da yer alıyor.

Kaynak: Muğla Gazetesi

Gökova Aşıklar Yolu'nun Hüzünlü Hikayesi

Muğla'ya yolunuz düştüyse Marmaris ile Muğla'yı birbirine bağlayan Gökova beldesinde bulunan Aşıklar Yolu'na da yolunuz düşmüş olabilir. Akçapınar Mahallesi'de, denizle dağların birleştiği noktada yer alan Aşıklar Yolu, çiftlerin fotoğraf çektirmeyi en sevdiği yerlerden biri. Ee, bu kadar romantik bir yerde güzel bir fotoğraf çektirmezseniz olmaz.

Peki bu meşhur Aşıklar Yolu her zaman romantik miydi? Çiftler gelip burada vakit geçirsin diye mi dikildi bu ağaçlar?

Maalesef cevabımız hayır. Aşıklar Yolu'nun aslında hüzünlü bir hikayesi var.

Takvimler 1938 yılını gösterirken, Gökova büyük bir bataklıkla mücadele ediyordu. Bataklıkta sivrisinekler kol geziyor ve hastalıktan başka bir işe de yaramıyorlardı. Köy halkı bu durumdan bıkmıştı. Sıtma hastalığına sebep olan sivrisinekler, onlarca kişinin özellikle de çocukların hayatını kaybetmesine neden oldu.

Köyün muhtarı Mehmet Gökovalı da 8 çocuğunun dördünü bu bataklık ve sivrisinekler yüzünden kaybetti. Canına tak eden muhtar, sonunda yola koyuldu ve ne pahasına olursa olsun bataklığı kurutmaya yemin etti. 

Muhtar ve köylüler, Muğla Valisi Recai Güreli'nin kapısını çaldı. Güreli, vatandaşları dinledi ve bataklığı kurutmak için ne yapılması gerektiğini araştırmaya başladı.

Devreye Halikarnas Balıkçısı, yani Cevat Şakir Kabaağaçlı girdi.

Vali, çözümü okaliptus ağaçlarında buldu. Okaliptus ağaçlarının çok su çektiğini dolayısıyla bataklığı kurutacağını öğrendi. Fakat okaliptus ağaçları, Türkiye'de yoktu.

Bu noktada Cevat Şakir Kabaağaçlı, yani Halikarnas Balıkçısı devreye girdi. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın girişimleriyle bölgeye Avustralya'dan okaliptus ağaçları getirtildi. Fidanlar, köylüler tarafından nizami bir şekilde dikildi. 

Günler geçtikçe okaliptus ağaçları büyüdü, bataklık kurudu! Bölge halkı, okaliptus ağaçları sayesinde sağlıklı günlere kavuştu.

Bugün boyları neredeyse 20 metreyi bulan Aşıklar Yolu’nun okaliptusları, özellikle güzel bir rüzgar estiğinde harika bir atmosfer oluşturuyor. Bir gün yolunuz buraya düşerse bu hikayeyi hatırlayın ve doğanın iyileştirici gücüne kulak verin.

