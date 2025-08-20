Eminiz Bunu Bilmiyordunuz: Meşhur Marmaris Aşıklar Yolu, Meğer Halikarnas Balıkçısı Sayesinde Yapılmış
Yaz aylarının vazgeçilmez rotası hiç şüphesiz Muğla. Marmaris, Bodrum, Akyaka derken dört bir tarafı doğal güzelliklerle dolu Muğla'ya aşık olmamak elde değil. Hele bir de sevdiğiniz kişiyle bu güzelliklerin tadını çıkarıyorsanız, değmesin kimse keyfinize!
Peki Muğla'nın o meşhur 'Aşıklar Yolu'na hiç yolunuz düştü mü? İki tarafı okaliptus ağaçlarıyla çevrili bu yol, aslında bazı acılardan kurtulmak için yapılmış. Üstelik Aşıklar Yolu'nun hikayesinde yakından tanıdığımız bir isim, Halikarnas Balıkçısı da yer alıyor.
Kaynak: Muğla Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gökova Aşıklar Yolu'nun Hüzünlü Hikayesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devreye Halikarnas Balıkçısı, yani Cevat Şakir Kabaağaçlı girdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın