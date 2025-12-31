onedio
Elektrik Sayaçlarında Dönüşüm İçin Tarih Verildi: Eski Elektrik Sayaçları Tek Tek Sökülecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 14:07

Türkiye’nin enerji altyapısında dijital yenilik niteliği taşıyan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) için geri sayım başladı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar, 2026 yılı itibarıyla elektrik şebekelerinde 'Dağıtım 2.0' vizyonunun hayata geçeceğini müjdeledi. Bu dönüşümle birlikte, geleneksel ölçüm sistemleri yerini daha dirençli, esnek ve kullanıcı odaklı bir teknolojiye bırakacak.

Elder Genel Sekreteri Erdoğan, 1 Ocak itibarıyla başlayacak yeni tarife döneminin elektrik dağıtımında köklü değişimleri beraberinde getireceğini vurguladı.

'Dağıtım 2.0' olarak adlandırılan bu yeni vizyon, akıllı şebeke teknolojilerini, kesinti sürelerini minimize etmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Özellikle son yıllarda yaşanan aşırı iklim olayları ve hızla artan elektrikli araç şarj altyapısı ihtiyacı, şebekelerin daha dinamik bir şekilde planlanmasını zorunlu kılıyor. 2025 yazında trafolarda görülen aşırı yüklenmelerden dersler çıkardıklarını belirten Erdoğan, 2026 yılına çok daha hazırlıklı ve modernize edilmiş bir sistemle girmeyi planladıklarını ifade etti.

Milli Akıllı Sayaç Sistemi’ne geçiş süreci için takvim netleşti.

1 Mart 2026 tarihinden itibaren saha çalışmalarına başlanacak olan bu projede, öncelik yıllık tüketimi 10 megavatsaat (10.000 kWh) üzerinde olan abonelere ve ortak pano kullanılan alanlara verilecek. İlk aşamada yaklaşık 4 milyon sayacın değiştirilmesi hedefleniyor. Bu süreç, sadece bir donanım yenilemesi değil, aynı zamanda verinin anlık olarak işlendiği ve enerji yönetiminin optimize edildiği bütünsel bir sistem kurulumu olarak görülüyor. 

Vatandaşlar için en kritik konu olan maliyet hususunda ise Erdoğan yüreklere su serpti. Akıllı sayaç dönüşümünün tamamen bir şebeke yatırım unsuru olarak kabul edildiğini belirten Genel Sekreter, tüketicilerin bu değişim için hiçbir bedel ödemeyeceğinin altını çizdi. Dağıtım şirketleri, bu sayaçları kendi yatırım planları dahilinde tedarik ederek montaj süreçlerini gerçekleştirecek. EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilerleyecek olan bu süreçte, tüm maliyet yönetimini dağıtım şirketleri üstlenecek.

MASS projesi, bir AR-GE çalışması olarak başlayıp bugün milli ekonomiye katkı sunan devasa bir operasyona dönüştü.

Şu anki öngörülere göre bir akıllı sayacın birim maliyeti 30-40 dolar civarında seyrediyor. Ancak asıl hedef, bu sayaçların içerisindeki tümleşik devrelerin ve çiplerin de yerli imkanlarla üretilmesi. Elder, bu vizyonla birlikte enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmayı ve Türkiye’nin kendi akıllı şebeke donanımlarını üreten bir güç haline gelmesini hedefliyor. İhale süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, 2027 yılı itibarıyla projenin ekonomik çıktıları ve maliyet analizleri çok daha net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılabilecek.

Bu kapsamlı teknolojik hamle, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini pekiştirirken, tüketicilere daha kaliteli ve kesintisiz bir enerji deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
