Elektrik Sayaçlarında Dönüşüm İçin Tarih Verildi: Eski Elektrik Sayaçları Tek Tek Sökülecek!
Türkiye’nin enerji altyapısında dijital yenilik niteliği taşıyan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) için geri sayım başladı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar, 2026 yılı itibarıyla elektrik şebekelerinde 'Dağıtım 2.0' vizyonunun hayata geçeceğini müjdeledi. Bu dönüşümle birlikte, geleneksel ölçüm sistemleri yerini daha dirençli, esnek ve kullanıcı odaklı bir teknolojiye bırakacak.
Elder Genel Sekreteri Erdoğan, 1 Ocak itibarıyla başlayacak yeni tarife döneminin elektrik dağıtımında köklü değişimleri beraberinde getireceğini vurguladı.
Milli Akıllı Sayaç Sistemi’ne geçiş süreci için takvim netleşti.
MASS projesi, bir AR-GE çalışması olarak başlayıp bugün milli ekonomiye katkı sunan devasa bir operasyona dönüştü.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
