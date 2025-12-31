Elektrik Sayaçlarında Dönüşüm İçin Tarih Verildi: Eski Elektrik Sayaçları Tek Tek Sökülecek!

1 Mart 2026 tarihinden itibaren saha çalışmalarına başlanacak olan bu projede, öncelik yıllık tüketimi 10 megavatsaat (10.000 kWh) üzerinde olan abonelere ve ortak pano kullanılan alanlara verilecek. İlk aşamada yaklaşık 4 milyon sayacın değiştirilmesi hedefleniyor. Bu süreç, sadece bir donanım yenilemesi değil, aynı zamanda verinin anlık olarak işlendiği ve enerji yönetiminin optimize edildiği bütünsel bir sistem kurulumu olarak görülüyor.

Vatandaşlar için en kritik konu olan maliyet hususunda ise Erdoğan yüreklere su serpti. Akıllı sayaç dönüşümünün tamamen bir şebeke yatırım unsuru olarak kabul edildiğini belirten Genel Sekreter, tüketicilerin bu değişim için hiçbir bedel ödemeyeceğinin altını çizdi. Dağıtım şirketleri, bu sayaçları kendi yatırım planları dahilinde tedarik ederek montaj süreçlerini gerçekleştirecek. EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilerleyecek olan bu süreçte, tüm maliyet yönetimini dağıtım şirketleri üstlenecek.