Ekim Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi
Ekim ayı, sofralara lezzet ve çeşitlilik katan sebzeleriyle rengarenk bir dönem. Sonbaharın tüm zenginliklerini taşıyan bu ay sofralar karnabahar, brokoli, mantar gibi sebzelere doyacak. Bir yandan sağlıklı bir yandan doyurucu tarifler hazırlarken en büyük yardımcınızsa Philips Çift Hazneli Airfryer olacak. Aynı anda iki yemek pişirme özelliği ve tat-koku karıştırmama avantajıyla bu ay mutfakta çok keyifli geçecek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kızarmış Karnabahar ve Yabani Havuç Rosto
2. Levrek ve Izgara Sebze Mantar
3. Füme Sosis ve Sebzeler
4. Körili Karnabahar Çiçekleri ve Ezilmiş Brokoli
5. Yabani Mantarlı Karabuğday Galette ve Mozzarella Çubukları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bal Kabağı Dolma Graten ve Çıtır Brokoli Topları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın