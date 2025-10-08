Ekim Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

Herkesin ens evdiği balıklardan olan levrek hemen her tarife yakışan bir lezzete sahip. Yanına mevsime özel ızgara sebzeler ve mantar ekleyerek enfes bir öğün tüketebilirsiniz.

Levrek Fileto

Malzemeler:

1 kg fileto

1 soğan

1 tutam sarımsak tozu

5 defne yaprağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam sumak tozu

1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Balıkları temizledikten sonra baharatlarla ve zeytinyağıyla güzelce harmanlayın. Bu aşamada vaktiniz varsa balıkları en az yarım saat marinasyon için bekletebilirsiniz.

2. Yeterince bekleyen balıkları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın. Üzerine halka halka doğradığınız soğanları yerleştirin ve 13-15 dakika, 200 derece ayarla pişirin.

Izgara Sebze ve Mantar

Malzemeler:

200 gr kabak

200 gr patlıcan

200 gr kırmızı dolmalık biber

100 gr kırmızı soğan

100 gr mantar

0,5 çay kaşığı tuz

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Sebzeleri güzelce yıkayın, kabuklarını soyun ve dilimlemeye başlayın. Soğanı da kabuğunu soyduktan sonra halka halka doğrayın. Tüm malzemeleri bir kasede zeytinyağı ve tuz ile birleştirin. Damak zevkinize göre başka baharatlar da ekleyebilirsiniz.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük olan haznesini açın, içine sebzeleri dökün ve dijital menüden 15 dakika, 200 derece pişirme ayarlarını yapıp cihazı başlatın.

İki tarifi aynı anda pişirmenize yardımcı olan bu teknoloji size sadece hız kazandırmaz, aynı zamanda kokuların da tatların da karışmasına engel olarak dilediğiniz tüm tarifleri birlikte pişirme şansı sunar. Yani koku derdi olmadan kilo kilo balık pişirebilirsiniz. 😘

Elinize sağlık! 🧡