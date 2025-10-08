onedio
Ekim Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
08.10.2025 - 19:04

Ekim ayı, sofralara lezzet ve çeşitlilik katan sebzeleriyle rengarenk bir dönem. Sonbaharın tüm zenginliklerini taşıyan bu ay sofralar karnabahar, brokoli, mantar gibi sebzelere doyacak. Bir yandan sağlıklı bir yandan doyurucu tarifler hazırlarken en büyük yardımcınızsa Philips Çift Hazneli Airfryer olacak. Aynı anda iki yemek pişirme özelliği ve tat-koku karıştırmama avantajıyla bu ay mutfakta çok keyifli geçecek!

1. Kızarmış Karnabahar ve Yabani Havuç Rosto

1. Kızarmış Karnabahar ve Yabani Havuç Rosto

Bu ay sonunda karnabahar hasreti sona eriyor. Tezgahlara yavaş yavaş giren karnabaharla yoğun iş günlerinin ardından şipşak ve leziz bir menü hazırlamak isterseniz, işte size önerimiz:

Kızarmış Karnabahar

Malzemeler:

  • 1 karnabahar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 2 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı

Yapılışı:

1. Önce biraz su kaynatın ve karnabaharı yapraklarını ayıklayıp kaynar suda 4-5 dakika pişirin. Suyunu süzüp üzerine yağ ve tuz gezdirin.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin ve 30 dakika, 160 derece ayarıyla pişirin. Eğer karnabaharınız küçükse cihazın 3 litrelik sol haznesini, büyükse 6 litrelik sağ haznesini kullanabilir ve ister tek porsiyonluk, ister geniş ailelik menüler hazırlayabilirsiniz.

3. Süre sonunda hazneyi açıp karnabaharın üzerine bir miktar tereyağı sürün. Ardından 5 dakika, 180 derece ayarıyla üstü biraz kızarana kadar pişirin.

4. Süre sonunda dışarı alıp üzerine ince kıyılmış maydanoz ekleyin.

Havuç Rosto

Malzemeler:

  • 500 gr yabani havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı bal

Yapılışı:

1. Havuçları güzelce temizleyin, büyük olanları bölün, küçükleriyse olduğu gibi bırakın ve tuzlu kaynar suda yaklaşık 5 dakika haşlayın. Ardından zeytinyağı, un ve balla harmanlayın.

2. Havuçları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alıp 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin. 

3. 12 dakika ardından hazneyi açıp havuçları çevirin ve diğer tarafı da 12 dakika pişirin. 

4. Pişen havuçları servis tabağına alın, tuz ve taze sıkılmış portakal suyu ile birlikte servis edin. Dilerseniz taze kekik de serpiştirebilirsiniz. 

Elinize sağlık! 🧡

2. Levrek ve Izgara Sebze Mantar

2. Levrek ve Izgara Sebze Mantar

Herkesin ens evdiği balıklardan olan levrek hemen her tarife yakışan bir lezzete sahip. Yanına mevsime özel ızgara sebzeler ve mantar ekleyerek enfes bir öğün tüketebilirsiniz. 

Levrek Fileto

Malzemeler:

  • 1 kg fileto

  • 1 soğan

  • 1 tutam sarımsak tozu

  • 5 defne yaprağı

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam sumak tozu

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Balıkları temizledikten sonra baharatlarla ve zeytinyağıyla güzelce harmanlayın. Bu aşamada vaktiniz varsa balıkları en az yarım saat marinasyon için bekletebilirsiniz.

2. Yeterince bekleyen balıkları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın. Üzerine halka halka doğradığınız soğanları yerleştirin ve 13-15 dakika, 200 derece ayarla pişirin.

Izgara Sebze ve Mantar

Malzemeler:

  • 200 gr kabak

  • 200 gr patlıcan

  • 200 gr kırmızı dolmalık biber

  • 100 gr kırmızı soğan

  • 100 gr mantar

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Sebzeleri güzelce yıkayın, kabuklarını soyun ve dilimlemeye başlayın. Soğanı da kabuğunu soyduktan sonra halka halka doğrayın. Tüm malzemeleri bir kasede zeytinyağı ve tuz ile birleştirin. Damak zevkinize göre başka baharatlar da ekleyebilirsiniz.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük olan haznesini açın, içine sebzeleri dökün ve dijital menüden 15 dakika, 200 derece pişirme ayarlarını yapıp cihazı başlatın.

İki tarifi aynı anda pişirmenize yardımcı olan bu teknoloji size sadece hız kazandırmaz, aynı zamanda kokuların da tatların da karışmasına engel olarak dilediğiniz tüm tarifleri birlikte pişirme şansı sunar. Yani koku derdi olmadan kilo kilo balık pişirebilirsiniz. 😘

Elinize sağlık! 🧡

3. Füme Sosis ve Sebzeler

3. Füme Sosis ve Sebzeler

Dolaptaki tüm sebzeleri değerlendirecek pratik, lezziz ve harika görünen bir tarif arıyorsanız, füme sosisli bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hem öğle yemekleri hem akşam yemekleri için ideal olan bu keyifli tarife bayılacaksınız.

Malzemeler:

  • 500 gr bebek patates

  • 2 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 400 gr füme sosis

  • 4 arpacık soğan

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 300 gr kestane mantarı

Yapılışı:

1. Patatesleri fırça kullanarak kabuklarını soymadan temizleyin. Ardından üzerine yağ sürüp tuzlayın.

2. Sosisleri dilimleyin, soğanları ikiye bölün, mantarları fırçayla temizleyip ikiye bölün, biberleri doğrayın. Her şeyi kalan yağ, tuz ve karabiberle lezzetlendirin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine patatesleri alın ve 35 dakika, 180 derece ayarı yapın. Büyük hazneye sosisli sebze karışımını alıp bu hazne için de 20 dakika 180 derece ayarı yapın. Merak etmeyin, cihaz sizi süre boyunca yönlendirecek ve işi şansa bırakmadan her şeyi mükemmel ayarda pişirmenizi sağlayacak.

Elinize sağlık! 🧡

4. Körili Karnabahar Çiçekleri ve Ezilmiş Brokoli

4. Körili Karnabahar Çiçekleri ve Ezilmiş Brokoli

Karnabahar ve körinin uyumu anlatılmaz yaşanır. Dolaptaki karnabahaları, en yakın arkadaşı brokoliyle birlikte eğlenceli ve hafif bir menüye dönüştürmek isterseniz, işte size önerimiz!

Körili Karnabahar

Malzemeler:

  • 50 gr kuru üzüm

  • 650 gram karnabahar çiçekleri

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı köri tozu

  • 1 tutam tuz

  • 50 gram çam fıstığı

Yapılışı:

1. Önce üzümleri sıcak su dolu kaseye alıp bekletin.

2. Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve tuzlu su dolu tencerede 2-3 dakika haşlayın. Ardından başka bir tencereye alıp zeytinyağı, köri tozu ve tuz ile birlikte karıştırın.

3. Bu esnada Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesini açıp içine çam fıstıklarını koyun ve 180 derecede 3 dakika kızartın.

4. Baharatlarla birleşen karnabaharı da diğer hazneye alıp 200 derecede 13 dakika pişirin. 

Servis tabağına alıp çam fıstığı ve kuş üzümleriyle süsleyin.

Ezilmiş Brokoli

Malzemeler:

  • 350 gr brokoli çiçeği

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 0,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Brokoli çiçeklerini yıkayıp kaynar tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirip süzün.

2.Pişen brokoli çiçeklerini kesme tahtasına alın ve bardağın alt kısmıyla ezin. Ardından yağ ve baharatla tatlandırın.

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alın ve 8 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

Fırınlanan brokolileri karnabaharların yanında servis tabağına alın.

İki farklı yemeği dilediğinizce pişirmenize izin veren çift hazne tasarımı sayesinde ister ilk tarifteki öğünleri yan yana pişirebilir, isterseniz de sadece brokoliler için diğer hazneyi kullanabilirsiniz. Cihazın besinlerin sadece etrafını değil, içini de eşit şekilde pişiren verimli hava akımı teknolojisi sayesinde tüm malzemeler istediğiniz kıvamda olacak.

Elinize sağlık! 🧡

5. Yabani Mantarlı Karabuğday Galette ve Mozzarella Çubukları

5. Yabani Mantarlı Karabuğday Galette ve Mozzarella Çubukları

Ekim ayı, yabani mantarlarla farklı tarifler denemek isteyenler için mükemmel bir ay. Sağlıklı, besleyici ve doyurucu bir çay saati menüsü arayanlar bu ikili mutlaka denemeli!

Malzemeler:

  • 90 gram soğuk tereyağı

  • 90 gram un

  • 90 gram karabuğday unu

  • 2 çay kaşığı porçini mantar tozu

  • 2 yemek kaşığı soğuk su

  • 50 gram Gruyère peyniri

  • 100 gram krem peynir

  • 400 gram yabani mantar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 4 tutam kekik, taze

Yapılışı:

1. Tereyağını küçük küpler halinde kesin. Çok amaçlı un, karabuğday unu, porçini mantarı tozu, küp tereyağı ve tuzu mutfak robotuna ekleyin ve kumlu gibi bir kıvamda iyice karışana kadar 1 dakika boyunca darbeli ayarında çırpın. Daha sonra karışımı büyük bir kaseye aktarın, soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar biraz yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

2. Bu sırada iç dolguyu hazırlayın. Gravyer peynirini rendeleyip krem peynirle karıştırın. Yabani mantarları fırçayla temizleyin, ince ince dilimleyip zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Soğuyan hamuru yaklaşık 0,5 cm kalınlığında 25 cm çapında açın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük hazne tabanına yerleştirin, üzerine peynir karışımını her iki yanında 4 cm'lik bir kenar bırakarak yayın, üzerine de yabani mantarları yerleştirin. Boş kalan kenarları, dolgunun ortasına doğru düzgünce katlayın. 170 derece ayarda 25 dakika çalıştırın.

4. Taze kekiği yıkayıp iri iri doğrayın. Piştikten sonra dışarı çıkarın ve servis etmeden önce 10 dakikalığına soğumaya bırakın. Üzerine taze kekik serpip servis edin.

Mozzarella Çubukları

Malzemeler:

  • 2 yufka katmanı

  • 200 gr mozzarella

  • 2 yumurta

  • 120 gr galeta unu

  • 1/2 çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • 2 tutam tuz

  • 40 gr un

Yapılışı:

1. Mozzarella peynirlerini 6 cm uzunlukta ve 1 cm kalınlıkta 16 eşit parçaya bölerek başlayın. Yufkayı da 8x5 boyutlarında 16 parçaya bölün.

2. Bir kaba yumurtayı alarak çırpın, başka bir kaba galeta ununu, İtalyan baharat karışımını ve tuzu ekleyerek karıştırın. Peynirleri önce una, sonra yumurtaya, sonra galeta unlu karışıma batırarak bulayın. 

3. Çubukların hepsini düz bir kaba yerleştirerek dondurucuya alın ve 30 dakika bekletin. (Dilerseniz bu adımı komple atlayabilir veya vakitten kazanmak için tarife eve gelir gelmez başlayabilirsiniz.)

4. Bekleyen peynirleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alarak 200 derecede 5 dakika pişirin.

5. Süre sonunda mozzarellalı çubukları servis tabağına alın ve yanında dilediğiniz sosla servis edin.

Cihazın yemekleri aynı anda pişiren senkronizasyon özelliğinden faydalanarak iki tarifin de aynı anda tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Böylece ikisini de sıcak sıcak servis edersiniz. 😚

Elinize sağlık! 🧡

6. Bal Kabağı Dolma Graten ve Çıtır Brokoli Topları

6. Bal Kabağı Dolma Graten ve Çıtır Brokoli Topları

Mevsimin bir diğer sevilen bal kabağı, sadece tatlılarda kullanılan bir sebze değil. Mini bal kabaklarıyla ister tek kişilik, ister tüm aileye yetecek kadar dolma graten hazırlayabilir, enerjik bir öğünün tadını çıkarabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 2 porsiyonlar

  • 1 kış kabağı

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 50 gram mini ıspanak

  • 100 gram süzme yoğurt

  • 200 gram Gouda peyniri, rendelenmiş

  • 2 tutam karabiber, taze öğütülmüş

Yapılışı:

1. Balkabağını yıkayın, uzunlamasına ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Her iki yarıyı da tuz ve zeytinyağı ile ovun.

2. Balkabağını kesik yerleri alta gelecek şekilde büyük hazneye koyun ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin. Cihazı 30 dakika, 180 derece olacak şekilde ayarlayıp çalıştırın.

3. Minik ıspanakları yıkayıp kurutun.

4. Bal kabağı yarımlarını pişirdikten sonra güvenle elinize alabilecek kadar soğuması için bekletin, sonra da dikkatlice dışarı çıkarın. Dış kabuğunu kırmamaya dikkat ederek içini sıyırıp bir kaseye alın. Üzerine süzme yoğurt, rendelenmiş gouda peyniri, minik ıspanak ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın. Bal kabağı kabuklarını hazırlanan karışımla eşit şekilde doldurun.

5. Doldurduğunuz yarımları tekrar hazneye koyun, 180 derece ve 10 dakika ayarda çalıştırın.

6. Bu işlemin ardından anında mevsim salata ekleyerek sıcak sıcak servis edin.

Çıtır Brokoli Topları

Malzemeler:

  • 1 demet brokoli

  • 1 havuç

  • 2 yumurta

  • 1 yemek kaşığı rende kaşar

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 diş sarımsak

  • 2 tutam tuz

  • 1 tutam pul biber 

Yapılışı:

1. Brokoliyi ve havucu yıkayın.

2. Yıkadığınız sebzeleri ve sarımsakla birlikte miksere alarak çekin.

3. Bu karışımın içine yumurta, un, kaşar ve baharatları ekleyin ve her şeyi güzelce karıştırın.

4. Hazırladığınız bu harçtan minik minik parçalar koparıp top yapın.

5. Topları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın ve 180 derece 10-12 dakika pişirin.

Cihazın verimli pişirme teknolojisi sayesinde tüm malzemeler hem eşit pişecek hem de neredeyse hiç yağ gerektirmeyecek.

Elinize sağlık! 🧡

