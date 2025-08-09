Efsane Kadro: Anne Olduktan Sonra Ekranlardan Uzak Kalan Eda Ece "Yeni Nesil Anne" Dizisiyle Geri Dönüyor!
Son dönemde evlilik ve annelik hayatına odaklanarak ekranlardan uzak duran sevilen oyuncu Eda Ece, uzun bir aranın ardından “Yetenek Sizsiniz Türkiye” jürisi olarak karşımıza çıktı. Uzun süredir setlerden uzak kalan Ece, annelik heyecanıyla birlikte iş dünyasına da geri dönüş sinyali verdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdi ise dijital platformların yükselen trendi olan dikey dizi formatı “Yeni Nesil Anne” adlı projeyle yeniden ekranlarda olmanın heyecanını yaşayan isme ünlü iki isim eşlik edecek...
Anne olduktan sonra setlere ara veren sevilen oyuncu Eda Ece, dünyada hızla popülerleşen dikey dizi formatıyla ekranlara dönüyor.
Dizinin senaryosunu başarılı kalem Ece Yosmaoğlu kaleme alırken hikayede, Eda Ece ile usta oyuncu Sumru Yavrucuk, gelin ve kaynana rollerinde izleyiciyi güldürecek.
