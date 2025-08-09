onedio
Efsane Kadro: Anne Olduktan Sonra Ekranlardan Uzak Kalan Eda Ece "Yeni Nesil Anne" Dizisiyle Geri Dönüyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.08.2025 - 22:57

Son dönemde evlilik ve annelik hayatına odaklanarak ekranlardan uzak duran sevilen oyuncu Eda Ece, uzun bir aranın ardından “Yetenek Sizsiniz Türkiye” jürisi olarak karşımıza çıktı. Uzun süredir setlerden uzak kalan Ece, annelik heyecanıyla birlikte iş dünyasına da geri dönüş sinyali verdi. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdi ise dijital platformların yükselen trendi olan dikey dizi formatı “Yeni Nesil Anne” adlı projeyle yeniden ekranlarda olmanın heyecanını yaşayan isme ünlü iki isim eşlik edecek...

Anne olduktan sonra setlere ara veren sevilen oyuncu Eda Ece, dünyada hızla popülerleşen dikey dizi formatıyla ekranlara dönüyor.

2023 yılının sonlarında kızı Mina'yı kucaklayan Eda Ece, annelik heyecanıyla bir süre ekranlardan uzak kaldı. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdi ise Doğan Burda Big Media & Technology uygulaması Bmag için çekilecek olan, İki Dakika Creative House imzalı komedi dizisi “Yeni Nesil Anne” ile setlere geri dönüyor. Dizi, 60 kısa bölümden oluşacak ve annelik teması etrafında şekillenecek.

Dizinin senaryosunu başarılı kalem Ece Yosmaoğlu kaleme alırken hikayede, Eda Ece ile usta oyuncu Sumru Yavrucuk, gelin ve kaynana rollerinde izleyiciyi güldürecek.

Ece'nin yakın arkadaşı ve daha önce birlikte “Kapımdaki Dedektif” programını sunan İbrahim Selim'le de karı-kocaya hayat verecekler.

Haftaya yapılacak okuma provasının ardından sete çıkacak olan dizi, hızlı çekim takvimiyle sadece bir hafta içinde tamamlanacak. Kadroda ayrıca Yasemin Yazıcı gibi sevilen isimler de yer alıyor.

“Yeni Nesil Anne”, dijital platformların yükselen trendi dikey dizi formatıyla izleyiciyle buluşacak ve annelik temasını modern, eğlenceli bir bakış açısıyla ekrana taşıyacak.

