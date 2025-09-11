onedio
Ece Seçkin ve Eşini 4 Yıldır Taciz Eden, Son Olarak Ölüm Tehditlerinde Bulunan Şahıs Hakkında Yeni Karar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2025 - 22:38

DHA muhabiri Ceyda Bıyıklıoğlu'nun haberine göre, ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’i dört yıldır taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.U.S. hakkında yeni bir adli karar çıktı. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından “ısrarlı takip” ve “tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ancak nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliye ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Başsavcılığın itirazını reddeden hakimlik, tedbirlerin devamına hükmetti.

Kaynak: https://www.dha.com.tr/gundem/sarkici...
Dört yıldır peşini bırakmayan bir tacizcinin tehdidiyle karşı karşıya kalan Ece Seçkin, can güvenliğinden endişe duyduğunu dile getirmişti.

Seçkin’in iddiasına göre söz konusu kişi yalnızca kendisini değil, eşi Çağrı Terlemez’i de ölümle tehdit etti. Şarkıcı, yaşadığı kabusu sosyal medyadan duyurarak “Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır” sözleriyle isyan etti.

DHA muhabiri Ceyda Bıyıklıoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan şüpheli A.U.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından “ısrarlı takip” ve “tehdit” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme ise şüpheli hakkında yalnızca ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimliğin kararına itiraz ederek tutuklama talebini tekrar sunsa da, hakimlik itirazı reddetti ve adli kontrol tedbirleri devam ettirildi.

Ece Seçkin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dört yıldır süren taciz ve tehditlerin artık hayatlarını tehdit eden boyuta ulaştığını belirterek yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Geçtiğimiz gün, A.U.S., serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra, Ece Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez'e küfür içerikli mesajlar göndermişti.

zülkarneyn

git öldür demişler yani kısaca. bu ülkede önce adaletin yargılanması lazım