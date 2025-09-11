Ece Seçkin ve Eşini 4 Yıldır Taciz Eden, Son Olarak Ölüm Tehditlerinde Bulunan Şahıs Hakkında Yeni Karar
DHA muhabiri Ceyda Bıyıklıoğlu'nun haberine göre, ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’i dört yıldır taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.U.S. hakkında yeni bir adli karar çıktı. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından “ısrarlı takip” ve “tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ancak nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliye ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Başsavcılığın itirazını reddeden hakimlik, tedbirlerin devamına hükmetti.
Dört yıldır peşini bırakmayan bir tacizcinin tehdidiyle karşı karşıya kalan Ece Seçkin, can güvenliğinden endişe duyduğunu dile getirmişti.
Mahkeme ise şüpheli hakkında yalnızca ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.
