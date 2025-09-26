Düzenli Su İçmenin Kalp Sağlığına 10 Etkisi

Uzun ve kaliteli bir yaşam için kalp sağlığının korunması gerekir. Günümüze baktığımız zaman kalp hastalıklarının artığının görüyoruz. Bunun nedeni ise yaşam alışkanlıklarının düzgün olmaması... Sağlıklı beslenmek, düzenli olarak egzersiz yapmak gibi şeyler çok önemli. Ama bunların yanında günlük sekiz bardak suyumuzu eksik etmemeliyiz!

Vücudumuzun yaklaşık %60'ı sudan oluşuyor. O halde su bizim için hayati öneme sahip. Gelin, birlikte kalp sağlığına olan etkilerine bakalım!