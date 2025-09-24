Dünyanın otomobil devi binlerce aracını geri çağırdı.

Ford Motor Company, ABD’de 115 bin 539 aracını geri çağırdı. Nedeni ise ciddi güvenlik sorunu. Şirket kararını bir açıklama yaparak duyurdu. Açıklamaya göre geri çağrılacak araçlar 2020 ve 2021 yıllarında üretilen F-250, F-350 ve F-450 serisini kapsıyor. Bu seride direksiyon milinin üstünde bir kusur tespit edildi. Kusur, sürüş kontrolünün tamamen kaybedilmesine yol açabiliyor.