onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünyanın Otomobil Devi Binlerce Aracını Geri Çağırdı!

Dünyanın Otomobil Devi Binlerce Aracını Geri Çağırdı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.09.2025 - 15:18

Ford Motor Company, ABD’de binlerce aracını ciddi güvenlik riski nedeniyle geri çağırdı. Şirket bir açıklama yaparak geri çağrılacak modelleri yıllarına ve modellerine göre belirtti. Söz konusu arızanın direksiyon hakimiyetini kaybettirebileceği ve yüksek riskli kazalara neden olabileceği vurgulandı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın otomobil devi binlerce aracını geri çağırdı.

Dünyanın otomobil devi binlerce aracını geri çağırdı.

Ford Motor Company, ABD’de 115 bin 539 aracını geri çağırdı. Nedeni ise ciddi güvenlik sorunu. Şirket kararını bir açıklama yaparak duyurdu. Açıklamaya göre geri çağrılacak araçlar 2020 ve 2021 yıllarında üretilen F-250, F-350 ve F-450 serisini kapsıyor. Bu seride direksiyon milinin üstünde bir kusur tespit edildi. Kusur, sürüş kontrolünün tamamen kaybedilmesine yol açabiliyor.

Arıza, direksiyon hakimiyetini kaybettirebilir; büyük kazalara davetiye çıkarabilir.

Arıza, direksiyon hakimiyetini kaybettirebilir; büyük kazalara davetiye çıkarabilir.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, arızanın büyük tehlikeye yol açabileceğini vurguladı. Yüksek kaza riskine davetiye çıkaran arıza direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine neden olabilir.

ABD’de Ford, yetkili bayiler aracılığıyla söz konusu çağrılan araçları ücretsiz inceleyip tamir ve parça değişimi yapabilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın