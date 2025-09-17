onedio
Dünyanın En Eski Mumyaları Bulundu: İzleri Beklenmedik Bir Coğrafyadan Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2025 - 10:00

Mumya dendiğinde akıllara ilk gelen yer şüphesiz Mısır’dır. Altınlarla dolu mezarlarda yatan firavunlar gözümüzde canlanır. Ancak yeni bulgular bu algıyı sarsıyor. Çünkü tarihin en eski mumyalama izleri bambaşka bir yerde bulundu. Üstelik bu izler, insanlık tarihine dair bildiklerimizi değiştirecek kadar önemli.

Mumyaların kökeni, beklenenden çok daha eski.

Avustralya Ulusal Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada, Çin ve Endonezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya’daki 54 insan kalıntısı incelendi. 12 bin ile 4 bin yıl öncesine tarihlenen bu kalıntılar üzerinde yapılan X-ışını difraksiyonu testleri, bedenlerin ateş üzerinde dumanla kurutularak saklandığını gösterdi. 

Şimdiye dek dünyanın bilinen en eski mumyalama geleneği, Şili ve Peru’daki Chinchorro kültürüne aitti. Onlar, ölülerini yaklaşık 5 bin yıl önce mumyalamaya başlamıştı. Ancak yeni veriler, bu ritüelin aslında çok daha erken dönemde, Neolitik Çağ’da uygulandığını ortaya koyuyor.

Güneydoğu Asya’daki mumyalar, Avustralya ve Papua Yeni Gine’deki arkeolojik buluntularla dikkat çekici benzerlikler taşıyor.

Hem bedenlerin dumanla korunması hem de cenazelerin oturur pozisyonda hazırlanması bu benzerliğin göstergesi. Hatta Papua Yeni Gine’de bu yöntem 1950’lere kadar uygulanmaya devam etti. Araştırmacılar, bu paralelliklerin Homo sapiens’in Afrika’dan çıkışından sonra Güney Asya üzerinden gerçekleşen göçlerle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. 

Eğer öyleyse, bu uygulama 60 bin yıl öncesine kadar uzanan ortak bir kültürel mirasın izlerini taşıyor olabilir. Yine de bilim insanları, benzerliklerin tamamen tesadüf olma ihtimalini de göz ardı etmiyor.

