Dünyanın En Eski Mumyaları Bulundu: İzleri Beklenmedik Bir Coğrafyadan Çıktı

Avustralya Ulusal Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada, Çin ve Endonezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya’daki 54 insan kalıntısı incelendi. 12 bin ile 4 bin yıl öncesine tarihlenen bu kalıntılar üzerinde yapılan X-ışını difraksiyonu testleri, bedenlerin ateş üzerinde dumanla kurutularak saklandığını gösterdi.

Şimdiye dek dünyanın bilinen en eski mumyalama geleneği, Şili ve Peru’daki Chinchorro kültürüne aitti. Onlar, ölülerini yaklaşık 5 bin yıl önce mumyalamaya başlamıştı. Ancak yeni veriler, bu ritüelin aslında çok daha erken dönemde, Neolitik Çağ’da uygulandığını ortaya koyuyor.