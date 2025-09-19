onedio
Dünyaca Ünlü İranlı Sanatçı Mohsen Namjoo’nun Türkiye Turnesi İptal Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.09.2025 - 10:47

İranlı müzisyen Mohsen Namjoo'nun İstanbul'da düzenlenmesi planlanan konseri 'dini gerekçeler' nedeniyle iptal edildi.

İranlı sanatçı Mohsen Namjoo’nun Türkiye turnesi kapsamında vereceği altı konser iptal edildi.

Namjoo, iptal haberini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: 'Türkiye turnesinin altı gösterisinden beşi tamamen satılmış, 16 binden fazla kişinin yoğun ilgisine rağmen -2022'de olduğu gibi- yüksek düzeyli yetkililerin emriyle 'dini hassasiyetler gerekçesiyle iptal edilmiştir.”

Youtube üzerinden ücretsiz konser verecek!

Namjoo, başka şehir ve ülkelerden konsere gelmeyi planlayanlar başta olmak üzere tüm sevenlerinden özür dilerken, önümüzdeki günlerde YouTube kanalında ücretsiz bir canlı performans gerçekleştireceğini duyurdu.

Gazeteci Banu Güven, Namjoo'nun birçok kadın tarafından taciz ve cinsel saldırı ile suçlandığını belirtti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
