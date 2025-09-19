İstanbul'da Trafikte Akıl Almaz Olay: Önüne Kırıp Araçtan İndi; Diğeri Gaza Basıp Altında Metrelerce Sürükledi
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iki sürücünün arasında yaşanan yol verme tartışması, akıl almaz anlara sahne oldu.
Sürücülerden biri aracını diğerinin önüne kırarak durdurdu ve araçtan aşağı indi. Bu sırada panikleyen diğer sürücü gaza basınca, araçtan inen sürücüye çarptı ve metrelerce sürükledi. O anlar başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Başakşehir Kayaşehir'de meydana geldi.
Korkunç anlar, çevrede seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıdı.
İşte Başakşehir'de yaşanan olayın görüntüleri:
