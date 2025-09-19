Muğla, Antalya, Aydın… Dün Gece Aynı Anda Birçok Yerde Orman Yangını Çıktı
Muğla’da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe başlayan orman yangınları için adeta seferberlik ilan edildi. Yangınlardan 4’ü söndürülürken Milas’ta 2 ayrı Köyceğiz’de ise bir orman yangını olmak üzere 3 ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Aynı şekilde Antalya’nın Alanya ilçesi Ali Efendi Mahallesi’nde gece saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangını, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.
İlk yangın gece saat 22: 15 sıralarında Milas Akkovanlık ile Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Soğukoluk köyü arasında kalan ormanlık alanda çıktı.
Peş peşe yangınların meydana geldiği Muğla’da üçüncü yangın ise Milas Kıyıkışlacık bölgesinde çıktı.
Muğla’da aynı gece dördüncü yangın ihbarı ise Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkiinden geldi.
Bölgede altıncı yangın Datça Reşadiye yakınlarında ziraat alanda çıktı.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
